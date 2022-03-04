"Русские люди, как это вообще возможно?": новое обращение Зеленского

По мнению политика, у граждан страны-агрессора слишком короткая память

Пожар на Запорожской атомной электростанции, произошедший из-за обстрелов российских оккупантов, мог повлечь за собой катастрофу, которой еще не знал мир — наиболее крупную после Чернобыля. Президент Владимир Зеленский не понимает, почему граждане России так быстро забыли об ужасных последствиях ядерного взрыва в 1986 году.

Об этом говорилось в его новом утреннем обращении от 4 марта.

К россиянам он обратился на понятном им, русском языке.

"Русские люди, как это вообще возможно? Мы же вместе в 86-м году боролись с последствиями Чернобыльской катастрофы. Вы должны помнить разбросанный взрывом горящий графит. Жертвы. Вы должны помнить свечение над разрушенным энергоблоком. Вы должны помнить эвакуацию из Припяти и 30-километровой зоны. Как вы могли это забыть?" — спросил Зеленский.

В случае же, если память об ужасах облучения все еще жива, политик призывает граждан рф выходить на улицы и протестовать. Потому как, говорит украинский президент, радиации неизвестны границы россии, и у них она не остановится.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что всю ночь связывался с политиками из других государств, чтобы получить реакцию на обстрелы Запорожской АЭС. Прежде всего он требовал закрыть небо над Украиной и усилить санкции против рф.

Высказал президент и благодарности — нацгвардейцам, которые охраняли объект; спасателям, которые быстро потушили пожар, а также всем жителям Энергодара.

Кроме этого Владимир Зеленский озвучил короткую сводку касаемо других регионов и отметил, что подобной жестокости украинские города не видели со времен оккупации нацистами.

"Они не сломают наше государство. Никогда. Что бы они не делали, они все равно проиграют", — резюмировал Зеленский.

Добавим, что украинские политики и простые граждане уже не первый день призывают обычных россиян выходить на митинги против войны и требовать выведения путинских военных из Украины. Однако власти не реагируют, а вместо этого задерживают даже детей, пришедших положить цветы к посольству.

Более того — 4 марта в Госдуме был принят закон, который предполагает огромные штрафы и до 15 лет лишения свободы за подобную деятельность, которую называют распространением "фейков.