Укр

Число убитых в Украине генералов рф может резко вырасти: подробности от Арестовича

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Арестович призывает гордиться украинскими защитниками Новость обновлена 17 марта 2022, 13:11
Арестович призывает гордиться украинскими защитниками

За минувшие сутки наши военнослужащие отлично себя показали

По состоянию на утро 22-го дня войны с россией украинские бойцы смогли ликвидировать еще один пункт командования российской нацистской армии.

Об этом стало известно из выступления советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в четверг, 17 марта.

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Подобные действия ВСУ Арестович считает огромным военным достижением. Все потому, что обычно на пунктах командования располагается несколько десятков офицеров, которые координируют дальнейшие действия обычных солдат. Если же их уничтожить, это внесет сумятицу и некоторую дезорганизацию среди врагов в плане атак и дальнейших действий в целом.

Конкретного места, где располагался командный пункт российских нацистов, не раскрывают. Пока нет и детальной информации о вероятно погибших российских генералах.

При этом за три недели военного противостояния с россией Украина успела не только уничтожить около 14 тысяч человек личного состава, но и предотвратить получение оккупантами дальнейших преступных указаний от более чем десяти высокопоставленных офицеров.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Потери #Генерал
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