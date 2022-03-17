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Число вбитих в Україні генералів Росії може різко зрости: подробиці від Арестовича

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Арештович закликає пишатися українськими захисниками Новина оновлена 17 березня 2022, 13:11
Арештович закликає пишатися українськими захисниками

Минулої доби наші військовослужбовці чудово продемонстрували свою міць

Станом на ранок 22 дня війни з росією українські бійці змогли ліквідувати ще один пункт командування російської нацистської армії.

Про це стало відомо із виступу радника голови Офісу президента Олексія Арестовича у четвер, 17 березня.

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Подібні дії ЗСУ Арестович вважає величезним воєнним досягненням. Все тому, що зазвичай на пунктах командування знаходиться кілька десятків офіцерів, які координують подальші дії звичайних солдатів. Якщо їх знищити, це внесе сум’яття і деяку дезорганізацію серед ворогів у плані атак і подальших дій загалом.

Конкретного місця, де знаходився командний пункт російських нацистів, не розкривають. Поки що немає і детальної інформації про ймовірно загиблих російських генералів.

При цьому за три тижні військового протистояння з росією Україна встигла не лише знищити близько 14 тисяч осіб особового складу, а й запобігти отриманню окупантами подальших злочинних вказівок від більш ніж десяти високопоставлених офіцерів.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Втрати #Генерал
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