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Лише 18+: росіяни дійшли до нового маразму у своїх "боях за цукор"

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Щоб замовити цукор онлайн, потрібно підтвердити вік Новина оновлена 20 березня 2022, 09:45
Щоб замовити цукор онлайн, потрібно підтвердити вік

У Росії встановили вікове обмеження на покупку цукру

Завдяки путінській "спецоперації" в Україні, росіяни поступово відчувають усі санкції, які було запроваджено проти росії. Вже кілька днів поспіль полиці російських магазинів пустіють, громадянам не вистачає цукру та інших продуктів. У зв’язку з дефіцитом цукру в Росії, мережа магазинів Метро вирішила запровадити вікове обмеження на його покупку.

На сайті магазину, перш ніж навіть просто зайти в розділ товарів, в якому знаходиться цукор, потрібно підтвердити, що користувачеві виповнилося 18 років.

Зазначимо, що для того, щоб ухопити собі потрібний товар, росіяни можуть влаштувати "бійку", а продавці в супермаркетах навіть не встигають довезти візок з товаром до потрібної полиці, та й у принципі вони не поспішають цього робити.

Цікаво, що в Кремлі намагаються втихомирити паніку, що почалася, переконуючи, що людям зовсім нема чого запасатися продуктами першої необхідності. Хоча, зрозуміло, економічна ситуація в країні-агресорі завдяки величезній кількості санкцій залишає бажати кращого.

Також раніше "Телеграф" розповідав, що у росії сильно піднялися ставки з іпотеки. Тепер придбати квартиру в рф коштує вже втричі дорожче. Крім цього, росіяни через війну проти України не можуть відлетіти на відпочинок за кордон.

Теги:
#Росія #Санкції #Цукор #Війна #Нестача продуктів
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