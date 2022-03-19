Росіяни продовжують "битви" за цукор: епічне відео із супермаркету

Нестача цукру призводить до величезних сутичок у магазинах — відчувається спадщина Радянського Союзу

У більшості російських міст вже кілька днів поспіль не вистачає цукру та інших продуктів. Полиці з товаром часто порожні, а працівники магазинів і маркетів навіть не ризикують довозити візки з ними до стелажів.

Facebook-користувач Олександр Гончаров поділився в мережі черговим відео боротьби російських покупців за омріяний пакетик цукру, пише "Телеграф".

Судячи з напису на ручці візка, інцидент стався у супермаркеті "Магніт". Ця компанія є найбільшою у сфері роздрібної торгівлі на територї російської федерації.

Проте навіть її досвідчені працівники побоюються надовго виходити до людної черги, яка очікує на вивезення товару біля входу до складу. Автором відео став один із співробітників маркету, який вирішив показати всю комічність ситуації.

"Й**аний в рот", — коментує він те, що відбувається, навіть менше, ніж за хвилину.

І подібна реакція зрозуміла — люди ж буквально кидаються один на одного, щоб отримати собі цукор. Одна з найбільш заповзятливих жінок встигла кинути до себе в візок одразу кілька пачок, проте з "поля бою" не пішла.

Протистояння закінчилося тим, що люди частково зайшли на територію складу, звідки їх довелося виганяти співробітникам.

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Цікаво, що в Кремлі намагаються втихомирити паніку, що почалася, переконуючи, що людям зовсім нема чого запасатися продуктами першої необхідності. Хоча, зрозуміло, економічна ситуація в країні-агресорі завдяки величезній кількості санкцій залишає бажати кращого.