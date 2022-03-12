Голова Українського аналітичного центру, економіст Олександр Охріменко. Спеціально для "Телеграфа"

Економіка України сильно втрачає внаслідок війни із росіянами. Наразі дуже складно оцінити ці втрати. І навіть коли називають 100 млрд. доларів – це приблизна цифра. Тим більше, що війна продовжується.

Українська влада діє абсолютно правильно, що переводить економіку країни на військові рейки. Що евакуює частину підприємств, деякі перепрофілює, допомагає бізнесу. Військова економіка націлена на забезпечення всіх продовольством, армії – усім необхідним, з упором на виробництві зброї. Так, у такій ситуації економіка фактично не працює власне для економіки. Але лише у такому варіанті можна забезпечити Перемогу.

Економіка Росії через війну теж катастрофічно втрачає. Навіть прес-секретар російського президента пєсков визнав, що вони не очікували ТАКИХ санкцій.

Існує чіткий індикатор, що показує стан економіки росії. Це – курс долара. Оскільки Центробанк росії практично заборонив продавати валюту — це показує, що ситуація критична. І що війна розвалить економіку росії.

Що біільше буде санкцій проти країни-агресора, то швидше закінчиться ця війна. Важливо також, щоб після її закінчення Україна отримала найпотужнішу економіко-фінансову підтримку цивілізованого світу. Розмови про це вже точаться. І це добре.