"Куплю двох-трьох полонених для польових робіт": українці у війну знову рятуються гумором

Гумор — це водночас і найдавніша зброя українців, і найсильніше заспокійливе

Російське вторгнення в Україну, що триває уже 25-й день поспіль, стало справжнім поштовхом для народної творчості. І найчастіше вона "виливається" у створенні нових жартів, мемів та анекдотів про війну з путінськими загарбниками.

Тема війни, звичайно, серйозна і складна, але і відволікатися інколи буває не зайвим. Отож "Телеграф" пропонує невеличку підбірку найвеселіших вигадок українців щодо подій останніх днів.

І розпочнемо із чорного гумору. Або ж, насправді, справедливому, бо не радіти втратам окупанта нині українці не можуть — чим більше знищених ворогів, тим менше їх на нашій землі.

Автор Goni Memes

Фото з просторів Facebook

Утім, не всі російські окупанти перетворюються на добриво для українських полів. Деякі встигають здатися у полон. Для таких наші жінки вже вигадали чудовий варіант роботи.

Фото з просторів Facebook

Лишається актуальною і тема постійних тривог про повітряну атаку. Втім, винахідливий український народ уже навіть вигадав нову замовлянку, аби швидше віднадити ворога від рідної землі. Попереджаємо — без нецензурщини не обійшлося!

Фото з просторів Facebook

Жартують у соцмережах і про "братання" із росіянами, які подекуди підтримують свою владу та вірять у пропаганду, а в окремих моментах нагадують, що вони "проти війни" і "вапщє нічєго нє сдєлалі".

Фото з просторів Facebook

Фото з просторів Facebook

Фото з просторів Facebook

Фото з просторів Facebook

Фото з просторів Facebook

Ну, і куди ж без традиційної паляниці?

Фото з просторів Facebook

Фото з просторів Facebook

Не обходяться розмови про війну і без відбірного одеського гумору — бо його колорит вельми і вельми особливий.

Фото з просторів Facebook

Фото з просторів Facebook

А як згадали про Одесу, то чому б хоча б на хвильку не подумати і про Миколаївщину та Херсонщину, які поруч?

Фото з просторів Facebook

Фото з просторів Facebook

Також люди люблять проводити певні паралелі із уже існуючими стрічками кінематографу та реальністю.

Фото з просторів Facebook

А на завершення покажемо вам справжнього бойового котика Степана. Один із наймемніших котів України, до речі, зміг разом із господарями вибратися за межі України після майже десяти днів у підвалах. Наразі тваринка у Франції, однак, можна не сумніватися, що настрій у неї бойовий.

Фото з просторів Facebook

А якщо цієї підбірки жартів та мемчиків вам було замало, пропонуємо переглянути попередню, де ми пояснювали, чому ж саме Україна обов'язково переможе.