Відбили п`ять атак і відправили до пекла близько 130 окупантів: українські військові поділилися новими досягненнями

Чергова партія російської фашистської нечисті вже горить у пеклі

Українські воїни поділилися новими досягненнями у знищенні загарбників з російської федерації: за останню добу рашисти п'ять разів намагалися завдати горя нашій Батьківщині та в усіх п'ятьох випадках отримали потужну відсіч наших героїв. Більше сотні окупантів стануть у чергу до пекла через свої військові злочини проти української землі.

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Про нові перемоги бійці оперативно-тактичного угруповання "Схід" повідомили у четвер, 24 березня, на своїй офіційній сторінці в соцмережі.

За останню добу нацистська путінська армія зазнала таких збитків:

ліквідовано до 130 осіб з особового складу,

знищено 9 танків,

знешкоджено один БТР,

шість броньованих автівок піхоти вже не їздитимуть українськими просторами,

п'ять САУ, гармат не стрілятимуть в бік цивільної інфраструктури,

вісім АТ не воюватимуть на стороні окупантів,

один УР-77 більше не допоможе армії загарбників.

"Чергова партія російської фашистської нечисті вже горить у пеклі. Не буде вам прощення, і за всі скоєнні злочини прийде покарання! Перемога буде за нами Слава Україні!", — продовжують невпинно наголошувати на своїй беззаперечній перемозі українські військові.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що минулої доби, завдяки потужному протистоянню українців, путінська армія втратила 7 літаків та близько 15800 своїх військовослужбовців.