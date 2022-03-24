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Відбили п`ять атак і відправили до пекла близько 130 окупантів: українські військові поділилися новими досягненнями

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Розгромлена техніка росіян Новина оновлена 24 березня 2022, 22:04
Розгромлена техніка росіян

Чергова партія російської фашистської нечисті вже горить у пеклі

Українські воїни поділилися новими досягненнями у знищенні загарбників з російської федерації: за останню добу рашисти п'ять разів намагалися завдати горя нашій Батьківщині та в усіх п'ятьох випадках отримали потужну відсіч наших героїв. Більше сотні окупантів стануть у чергу до пекла через свої військові злочини проти української землі.

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Про нові перемоги бійці оперативно-тактичного угруповання "Схід" повідомили у четвер, 24 березня, на своїй офіційній сторінці в соцмережі.

За останню добу нацистська путінська армія зазнала таких збитків:

  • ліквідовано до 130 осіб з особового складу,
  • знищено 9 танків,
  • знешкоджено один БТР,
  • шість броньованих автівок піхоти вже не їздитимуть українськими просторами,
  • п'ять САУ, гармат не стрілятимуть в бік цивільної інфраструктури,
  • вісім АТ не воюватимуть на стороні окупантів,
  • один УР-77 більше не допоможе армії загарбників.

"Чергова партія російської фашистської нечисті вже горить у пеклі. Не буде вам прощення, і за всі скоєнні злочини прийде покарання! Перемога буде за нами Слава Україні!", — продовжують невпинно наголошувати на своїй беззаперечній перемозі українські військові.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що минулої доби, завдяки потужному протистоянню українців, путінська армія втратила 7 літаків та близько 15800 своїх військовослужбовців.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Техніка
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