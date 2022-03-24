Відбили п`ять атак і відправили до пекла близько 130 окупантів: українські військові поділилися новими досягненнями
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 741
Чергова партія російської фашистської нечисті вже горить у пеклі
Українські воїни поділилися новими досягненнями у знищенні загарбників з російської федерації: за останню добу рашисти п'ять разів намагалися завдати горя нашій Батьківщині та в усіх п'ятьох випадках отримали потужну відсіч наших героїв. Більше сотні окупантів стануть у чергу до пекла через свої військові злочини проти української землі.
Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram
Про нові перемоги бійці оперативно-тактичного угруповання "Схід" повідомили у четвер, 24 березня, на своїй офіційній сторінці в соцмережі.
За останню добу нацистська путінська армія зазнала таких збитків:
- ліквідовано до 130 осіб з особового складу,
- знищено 9 танків,
- знешкоджено один БТР,
- шість броньованих автівок піхоти вже не їздитимуть українськими просторами,
- п'ять САУ, гармат не стрілятимуть в бік цивільної інфраструктури,
- вісім АТ не воюватимуть на стороні окупантів,
- один УР-77 більше не допоможе армії загарбників.
"Чергова партія російської фашистської нечисті вже горить у пеклі. Не буде вам прощення, і за всі скоєнні злочини прийде покарання! Перемога буде за нами Слава Україні!", — продовжують невпинно наголошувати на своїй беззаперечній перемозі українські військові.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що минулої доби, завдяки потужному протистоянню українців, путінська армія втратила 7 літаків та близько 15800 своїх військовослужбовців.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-