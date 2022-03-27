Укр

Зеленский откровенно рассказал, как относится к россиянам

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Владимир Зеленский Новость обновлена 27 марта 2022, 20:30
Владимир Зеленский

Между Украиной и россией произошел глобальный культурный раскол

После начала военного вторжения россии в Украину, в нашей стране сильно ухудшилось отношение ко всем россиянам.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью российским оппозиционным СМИ.

По его словам, в россии остается много людей, которые поддерживают Украину и им он благодарен, но в целом отношение украинцев к россиянам изменилось безвозвратно.

Зеленский добавил, что когда занял президентский пост, то хотел нормализовать отношения с россией и в некоторых аспектах вернуть их на уровень до 2014 года.

"Сегодня, за этот месяц, произошел глобальный, исторический, культурный раскол. Глобальный. Это не просто война. Я считаю, что это все гораздо хуже", — отметил он.

Зеленский говорит, что некоторая часть россиян сама найдет нужную информацию, чтобы понять, мотивацию Украины после 2014 года. Однако большинство все равно предпочтет слепо верить кремлевской пропаганде и игнорировать то, что в нашей стране уже 8 лет идет война.

По его словам, именно это и является наибольшим разочарованием, которое переросло в "ненависть народов".

"У меня нет ответа, как это можно вернуть. У меня нет ответа, вернется ли это вообще когда-нибудь", — добавил он.

При этом Зеленский добавил, что если конфликт затянется еще на несколько месяцев, то в каждой семье будет какая-то потеря, будь то ранение, надобность покинуть дом, вынужденная эмиграция, увольнение или другое

Как сообщалось ранее, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Украине начались "маленькие контрнаступления" ВСУ сразу в четырех областях.

Теги:
#Украина #Россия #Владимир Зеленский
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