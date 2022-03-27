росія заявляє, що Азербайджан у Карабаху відвів свої війська

Росіяни стверджують, що Азербайджан відвів свої війська

У російському Міноборони заявили, що Азербайджан після переговорів здійснив відведення своїх підрозділів із населеного пункту Парух (Фаррух, Фурух) у Нагірному Карабаху, який нібито в ніч на 25 березня азербайджанські війська зайняли.

Про це йдеться на сайті оборонного відомства росії у неділю.

"За результатами проведених переговорів азербайджанська сторона здійснила відведення своїх підрозділів із району населеного пункту Фурух", — йдеться у повідомленні.

Парух або Фаррух — вірменонаселене село, частина Ходжалінського району Азербайджану в спірному районі Нагірного Карабаху.

Як повідомлялося, друга війна в Карабаху почалася наприкінці вересня 2020 року і тривала до 10 листопада, коли було підписано тристоронню угоду між Вірменією, Азербайджаном та росією. За його підсумком Азербайджан відновив контроль над низкою районів, які до цього були під контролем невизнаної "НКР", а Вірменія вивела з регіону свої війська, замість яких прибули російські "миротворці".

Проте після початку вторгнення в Україну 24 лютого, росія через величезні втрати в живій силі почала збирати боєздатні резерви, зокрема, з миротворчих контингентів. У тому числі вони захотіли перекинути і своїх солдатів з Карабаху. За планом росіян, на зміну їхньому контингенту мали прийти вірменські військові, що суперечить положенням мирної угоди від 10 листопада.

Через кілька днів, 25 березня, Вірменія звинуватила збройні сили Азербайджану в порушенні лінії зіткнення та захопленні села Парух у невизнаній "НКР". Нібито в ніч на 25 березня азербайджанські війська зайняли село Парух та відкрили вогонь по підрозділам "Армії оборони", застосовуючи як стрілецьку зброю, так і ударні БПЛА.

26 березня росія заявила, що азербайджанські війська увійшли до зони відповідальності їхніх "миротворців".

Того ж вечора Міністерство оборони Азербайджану звернулося до росії з вимогою вивести з території Карабаху вірменські підрозділи.