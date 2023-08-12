Велика зрада чи маленька ІПСО? Чи міг Ізраїль шпигувати для росії на зустрічах "Рамштайну"

Стратегічного партнера США підозрюють у військовій співпраці з кремлем

Ізраїль, чий корабель першим прорвав російську зернову блокаду, міг передавати інформацію, отриману під час зустрічей в форматі "Рамштайн", росії. Про це у четвер, 10 серпня, повідомило видання KyivPost. За даними з особистих джерел журналістів в Раді національної безпеки і оборони, український уряд вже найближчими тижнями розгляне можливість призупинення дії безвізового режиму з Ізраїлем і його виключення з групи "Рамштайн" через нібито "недружні дії держави щодо України і її фактично проросійської позиції на міжнародній арені з початку повномасштабного вторгнення росії".

"Телеграф" з'ясовував, чи відповідає дійсності ця "інсайдерська інформація" і чи існують мотиви, які могли б штовхнути Ізраїль на подібні дії.

Диму без вогню не буває?

Звинувачення, про які йдеться в публікації, носять доволі серйозний характер і, у разі їх підтвердження, ризикують стати приводом для міжнародного скандалу.

"Отримана в ході зустрічей (групи "Рамштайн" – ред.) інформація використовується Ізраїлем у суто власних інтересах. І головне – існує реальна небезпека, що ця інформація ймовірно потрапляє у розпорядження держави-агресора. До того ж ізраїльський уряд відмовився надавати воєнну допомогу Україні. А 10% українців, які намагались в‘їхати до країни, були затримані в аеропорту без пояснень та депортовані", – цитує видання свого співрозмовника.

Попри те, що за даними джерела з РНБО, Міністерство закордонних справ України вже нібито готує подання до Кабміну щодо призупинення домовленостей з Ізраїлем, речник МЗС Олег Ніколенко не підтвердив дану інформацію журналістам.

У Комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки про "зраду" Ізраїлю також нічого не чули.

"Не можу ні підтвердити, ні спростувати. За моєю інформацією, співпраця з Республікою Ізраїль у нас на гарному рівні. У мене немає даних про якісь факти злиття інформації", – сказав член парламентського комітету і Представник Президента у ВР Федір Веніславський в коментарі "Телеграфу".

Аби зрозуміти мотиви розповсюдження провокативних заяв щодо Ізраїлю, слід взяти до уваги особистість власника видання "KyivPost", вважає директор Інституту світової політики Євген Магда.

Йдеться про одеського бізнесмена арабсько-сирійського походження Аднана Ківана, який є також власником компанії "KADORR Group" і спонсором будівництва Арабського культурного центру Одеси.

"Наші ЗМІ не мають виходів на інформацію такого рівня, щоб щось стверджувати з цього приводу. Тому це питання власності медіа, саме з цього усе виходить і у цій площині слід шукати відповіді. Що ж стосується озвучених "санкцій", Україна не може виключити когось з "Рамштайну", бо не вона їх туди включала", – каже експерт в коментарі "Телеграфу".

Не входячи до жодного військово-політичного блоку, Ізраїль дійсно має власну позицію щодо війни між Україною та росією. Вона полягає у рівновіддаленості стосунків з країнами, адже це дозволяє ізраїльтянам уникнути політичного тиску з боку колективного Заходу, зазначає політолог.

Попри те, що Ізраїль є стратегічним партнером США, це не завадило його прем'єру Біньяміну Нетаньяху брати участь в акції "Безсмертний полк" 9 травня 2018 року в Москві і крокувати Червоною площею пліч-о-пліч з путіним.

При цьому, після зайняття посади Нетаньяху не відвідав США, що є дуже показовим фактом, адже традиційно Америка — перша країна, в яку вирушає новий прем'єр після свого призначення.

"В Ізраїлі дуже багато вихідців з росії, очевидно, є й проросійське лоббі. Вважається, що це так чи інакше впливає на політичні сили. Крім того, посол України в Ізраїлі періодично робить достатньо різкі заяви, які, з одного боку, вписуються в "стилістику" Ізраїлю, а з іншого — не дуже подобаються ізраїльтянам. Ситуація дійсно цікава, що може використовуватися як підґрунтя для різноманітних припущень з боку ЗМІ", – зазначає Євген Магда.

Підозри, позбавлені логіки, але вигідні росії

Останнім часом Ізраїль дійсно надсилає Україні дещо неоднозначні сигнали. З одного боку, прем'єр Біньямін Нетаньяху роздумує над можливістю здійснити перший з початку війни візит до Києва, з іншого — його уряд припиняє фінансування програми безкоштовного медичного страхування та обслуговування для біженців з України.

Останній крок, хоча і є малоприємним для українців, може мати цілком раціональні причини, вважає політичний експерт Олексій Буряченко. Ізраїль не здатен змагатися з Німеччиною або Польщею у масштабах гуманітарної та військової допомоги Україні, адже має набагато менше власних ресурсів і сам перебуває у стані війни.

При цьому звинуватити державу у відсутності підтримки було б неправильним — Ізраїль надсилав в Україну гуманітарну допомогу, засоби захисту та розумного сповіщення про ракетну небезпеку, створив польовий госпіталь під Львовом та проголосував за виключення росії з Ради ООН з прав людини

"Ізраїль – стратегічний партнер Сполучених Штатів. Про що це свідчить? По-перше, ми перебуваємо в одному юридичному статусі. По-друге, завдяки цьому партнерству ізраїльтяни мають величезну кількість сучасної техніки, новітніх розробок, гарантії безпеки та багато іншого. Заради чого їм ризикувати втратити все це? Заради дружби з путінською росією, яка не має жодних шансів на виживання під міжнародним пресом? Заради самого путіна, який або з'явиться на лаві підсудних на міжнародному трибуналі, або буде ліквідований своїми ж? З точки зору традиційної логіки, ці закиди виглядають дуже сумнівно", – каже експерт в коментарі "Телеграфу".

Звинувачення керівництва "KyivPost" у прямій змові з росіянами та свідомій участі в черговій кремлівській ІПСО наразі були б безпідставними, проте публікація резонансного матеріалу, безумовно, зіграла на руку кремлю.

За словами Олексія Буряченка, в такому випадку скоріше слід порушувати питання дотримання стандартів журналістики. В умовах, коли російські спецслужби всіма силами намагаються погіршити стосунки між Україною та партнерами, публікація неперевіреної інформації такого характеру може зашкодити нашим інтересам.

"Чому для цього "вкиду" був обраний Ізраїль, цілком зрозуміло — у країні дійсно існує прошарок лояльних до росії – саме до росії, а не до путінського режиму – політиків. Крім того, Ізраїль постійно перебуває у стані політичної турбулентності і настрої там змінюються часто. Та наразі жодних приводів підозрювати і тим більше звинувачувати Ізраїль у шпигунстві на користь рф немає і бути не може", – впевнений політолог.