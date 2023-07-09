Офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін пояснив, чому Україні варто розраховувати лише на свої сили

З початку війни за незалежність (1947-49) і до початку 60-х років США вороже ставилися до Ізраїлю і навіть наклали ембарго на продаж зброї молодій єврейській державі.

Ворожість між країнами часом доходила до піків політичного напруження. Так, США погрожували напасти на Ізраїль у 50-х (якщо той не залишить захоплений Синай), а Ізраїль бомбив і розніс американський військовий корабель у 60-х.

Перше реальне потепління відносин між країнами сталося після того, як ізраїльтяни передали американцям для препарування найновіший радянський винищувач МіГ-21, отриманий Ізраїлем у 1966 році.

Американці всі 60-ті роки марно намагалися отримати цей апарат, тому після цієї ізраїльської послуги (літак передали США на 2 роки, потім євреї забрали його назад) США дозволили продати Ізраїлю ракети AIM-9 Sidewinder, ЗРК MIM-23 Hawk та деякі інші сучасні плюшки.

І так, продати. Не передати чи подарувати.

Далі пішла динаміка покращення відносин, особливо після воєн 1967 та 1973 років. У результаті це призвело до ситуації, коли США щороку почали постачати Ізраїлю 2,5-3 млрд доларів. При цьому сам Ізраїль витрачає на оборону 24 мільярди доларів на рік.

Американські кілька мільярдів переважно йдуть на розробки нових видів зброї. Яку Вашингтон сам потім і купує в Єрусалима.

Такі ж пару мільярдів доларів США щорічно віддає і Єгипту, вже не перший десяток років (а ще F-16, танки Abrams тощо)

Щоб українці приблизно розуміли, це як виглядає: якби через 5 років після закінчення сьогоднішньої війни США стали щорічно давати по 5 млрд доларів як Києву, так і Москві. Києву — на розробку нової техніки, а Москві (тамтешній військовій хунті) передають ліцензії на F-16 тощо.

Це все – ремарка для прихильників думки, що без допомоги США Ізраїлю кирдик. Так, без цих 2.5-3 мільярдів буде складніше, але основна сума витрат на оборонку в нас завжди була і залишається власна, національна, без дотацій, кабали чи залежності.

Як так виходить? А так, що все йде на армію. Витрати Ізраїлю на оборону доходили часом до 30% від держбюджету. Це легко гуглиться. Ну а перші 5-10 років єврейська держава так і зовсім жила в злиднях без нічого, віддаючи останню копійку та нитку на своїх захисників.

Немає жодних "американських гарантій" Ізраїлю. Вашингтон ніколи не брав він зобов’язання воювати за Єрусалим. А якщо під "гарантіями" маються на увазі ця пара щорічних мільярдів, то вибачте, але це смішно.

Тому немає жодної "ізраїльської моделі" під американським соусом для України. Є просто ізраїльська модель як така. Це держава-військовий табір з вічною війною та армією на чолі та в центрі всього. Про це, до речі, нещодавно якраз і говорив Залужний у своєму інтерв’ю.

Я не вирішуватиму, потрібно це чи непотрібно для України. Це українцям та українкам вирішувати. Я тільки підкреслю, що американці тут ні до чого, хіба що як близькі партнери з різних проєктів. Не більше.

Джерело: пост Левіна в Telegram.