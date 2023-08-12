Большая измена или маленькая ИПСО? Мог ли Израиль шпионить для россии на встречах "Рамштайна"

Стратегический партнер США подозревается в военном сотрудничестве с кремлем

Израиль, чей корабль первым прорвал российскую зерновую блокаду, мог передавать информацию, полученную в ходе встречи в формате "Рамштайн", россии. Об этом в четверг, 10 августа, сообщило издание KyivPost. По данным из личных источников журналистов в Совете национальной безопасности и обороны, украинское правительство уже в ближайшие недели рассмотрит возможность приостановления действия безвизового режима с Израилем и его исключение из группы "Рамштайн" из-за якобы "недружественных действий государства в отношении Украины и его фактически пророссийской позиции на международной арене с начала полномасштабного вторжения россии".

"Телеграф" выяснял, соответствует ли действительности эта "инсайдерская информация" и существуют ли мотивы, которые могли бы толкнуть Израиль на подобные действия.

Дыма без огня не бывает?

Обвинения, о которых идет речь в публикации, носят достаточно серьезный характер и, в случае их подтверждения, рискуют стать поводом для международного скандала.

"Полученная в ходе встреч (группы "Рамштайн" – ред.) информация используется Израилем в чисто собственных интересах. И главное – существует реальная опасность, что эта информация вероятно попадает в распоряжение государства-агрессора. К тому же израильское правительство отказалось оказывать военную помощь Украине. А 10% украинцев, пытавшихся въехать в страну, были задержаны в аэропорту без объяснений и депортированы", — цитирует издание своего собеседника.

Несмотря на то, что по данным источника из СНБО, Министерство иностранных дел Украины уже якобы готовит представление в Кабмин о приостановлении договоренностей с Израилем, представитель МИД Олег Николенко не подтвердил данную информацию журналистам.

В Комитете Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки об "измене" Израиля также ничего не слышали.

"Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. По моей информации, сотрудничество с Республикой Израиль у нас на хорошем уровне. У меня нет данных о каких-либо фактах слива информации", – сказал член парламентского комитета и Представитель Президента в ВР Федор Вениславский в комментарии "Телеграфу".

Чтобы понять мотивы распространения провокативных заявлений по Израилю, следует принять во внимание личность владельца издания "KyivPost", считает директор Института мировой политики Евгений Магда.

Речь идет об одесском бизнесмене арабско-сирийского происхождения Аднане Киване, который является также владельцем компании "KADORR Group" и спонсором строительства Арабского культурного центра Одессы.

"У наших СМИ нет выходов на информацию такого уровня, чтобы что-то утверждать по этому поводу. Поэтому это вопрос собственности медиа, именно из этого все выходит и в этой плоскости следует искать ответы. Что же касается озвученных "санкций", Украина не может исключить кого-то из "Рамштайна", потому что не она их туда включала", – говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Не входя ни в один из военно-политических блоков, Израиль действительно имеет собственную позицию относительно войны между Украиной и россией. Она заключается в равноудаленности отношений со странами, ведь это позволяет израильтянам избежать политического давления со стороны коллективного Запада, отмечает политолог.

Несмотря на то, что Израиль является стратегическим партнером США, это не помешало его премьеру Биньямину Нетаньяху участвовать в акции "Бессмертный полк" 9 мая 2018 года в Москве и шагать по Красной площади бок о бок с путиным.

При этом после получения должности Нетаньяху не посетил США, что является очень показательным фактом, ведь традиционно Америка — первая страна, в которую отправляется новый премьер после своего назначения.

"В Израиле очень много выходцев из россии, очевидно, есть и пророссийское лобби. Считается, что это так или иначе влияет на политические силы. Кроме того, посол Украины в Израиле периодически делает достаточно резкие заявления, которые, с одной стороны, вписываются в " стилистику "Израиля, а с другой — не очень нравятся израильтянам. Ситуация действительно интересная, что может использоваться как основа для различных предположений со стороны СМИ", – отмечает Евгений Магда.

Подозрения, лишенные логики, но выгодные россии

В последнее время Израиль действительно посылает Украине несколько неоднозначные сигналы. С одной стороны, премьер Биньямин Нетаньяху размышляет о возможности осуществить первый с начала войны визит в Киев, с другой — его правительство прекращает финансирование программы бесплатного медицинского страхования и обслуживания для беженцев из Украины.

Последний шаг, хотя и малоприятный для украинцев, может иметь вполне рациональные причины, считает политический эксперт Алексей Буряченко. Израиль не способен соперничать с Германией или Польшей в масштабах гуманитарной и военной помощи Украине, ведь имеет гораздо меньше собственных ресурсов и сам находится в состоянии войны.

При этом обвинить государство в отсутствии поддержки было бы неправильным — Израиль направлял в Украину гуманитарную помощь, средства защиты и умного оповещения о ракетной опасности, создал полевой госпиталь во Львове и проголосовал за исключение россии из Совета ООН по правам человека

"Израиль – стратегический партнер Соединенных Штатов. О чем это говорит? Во-первых, мы находимся в одном юридическом статусе. Во-вторых, благодаря этому партнерству, израильтяне имеют огромное количество современной техники, новейших разработок, гарантии безопасности и многое другое. Ради чего им рисковать потерять все это? Ради дружбы с путинской россией, не имеющей никаких шансов на выживание под международным прессом? Ради самого путина, который либо появится на скамье подсудимых на международном трибунале, либо будет ликвидирован своими же? С точки зрения традиционной логики, эти упреки выглядят очень сомнительно", – говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Обвинения руководства "KyivPost" в прямом сговоре с россиянами и сознательном участии в очередной кремлевской ИПСО были бы безосновательными, однако публикация резонансного материала, безусловно, сыграла на руку кремлю.

По словам Алексея Буряченко, в таком случае скорее следует поднимать вопрос соблюдения стандартов журналистики. В условиях, когда российские спецслужбы всеми силами пытаются ухудшить отношения между Украиной и партнерами, публикация непроверенной информации такого характера может повредить нашим интересам.

"Почему для этого "вброса" был выбран Израиль, вполне понятно — в стране действительно существует прослойка лояльных к россии – именно к россии, а не к путинскому режиму – политиков. Кроме того, Израиль постоянно находится в состоянии политической турбулентности и настроения там меняются часто. Но никаких поводов подозревать и тем более обвинять Израиль в шпионаже в пользу россии нет и быть не может", — уверен политолог.