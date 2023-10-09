"Мы здесь": Галкин впервые записал видео с Израиля и ответил, пойдет ли на фронт

Мужчина четко объяснил, в чем отличие патриотизма у израильтян и как он искажен в россии

Известный российский юморист и актер Максим Галкин впервые записал видеообращение к своим поклонникам. Мужчина с женой Аллой Пугачевой и детьми находятся в Израиле, который в субботу утром, 7 октября, внезапно подвергся нападению боевиков ХАМАС.

После волны насмешек россиян, которые продолжаются радоваться убийствам мирных жителей маленькой страны и всячески поддерживают террористов, насилующих и ворующих женщин и детей, Галкин обратился к адекватным людям в сети, которые понимают всю боль, которые сейчас испытывают израильтяне.

Несмотря на новости рос СМИ, которые писали о якобы побеге звездных супругов, Галкин заявил, что он с семьей остается в стране и будет поддерживать его жителей, поскольку здесь он увидел, насколько искаженное понятия патриотизма в его россии.

"Мы выбрали Израиль. И ни одну минуту об этом не жалеем. Мы здесь и даже не рассматривали возможность куда-то уехать. Мы с Аллой хотим поддержать израильский народ в эту действительно тяжелую и трудную минуту, это большое горе. Мы гордимся, что имеем теперь отношения к такой сплоченной нации. Патриотизм — понятие не искусственное, не навязанное сверху… Израильтяне не улетают, не бегут. Они со всего мира приезжают, чтобы поддержать страну, воевать за нее с оружием в руках… Здесь стремятся попасть на фронт. Здесь нет различия между рядовыми гражданами и детьми высокопоставленных чиновников. Вчера погиб сын бывшего министра просвещения в перестрелке с террористами. Наряду с обычными людьми он также воевал. Вот это патриотизм", — сказал мужчина, намекая на ситуацию, противоположную в его стране-агрессорше.

Максим Галкин также ответил, почему он не на фронте. "Если бы я служил в армии Израиля или были хотя бы какие-то основания, чтобы я мог сейчас пойти защищать Израиль — я бы пошел. Но у меня есть возможность по другому поддержать страну. Я пойду сдавать кровь, я буду помогать", — сказал россиянин.

Напомним, что во время атки на Израиль погибли и граждане Украины. Уже сейчас известно о двух жертвах и проверяется информация по еще нескольким.