Аккаунты Галкина и Пугачевой атаковали неадекватные россияне: радуются войне в Израиле (фото)

В словах "простых россиян" нет ни капли сочувствия к пострадавшим от атак ХАМАС

На официальные страницы российских артистов, которые в своем время публично поддержали Украину, высказались против агрессивной политики президента рф владимира путина и улетели из россии, потому что не захотели жить в стране-агрессорше, льется много насмешливых комментариев от тех самых "простых россиян", к которым до этой поры европейцы стараются относиться с толерантностью.

Так, после вчерашней атаки террористов из Сектора Газа на Израиль, в котором проживают Максим Галкин и Алла Пугачева с маленькими детьми, Андрей Макаревич с женой Эйнат Кляйн, на звезд в сети посыпался хейт. Россияне радуются обстрелам и насилию над израильтянами.

"Сегодня в 6:30 мы проснулись от сирен… Тяжелое время для Израиля. Соболезнования погибшим и их семьям! Молимся за оказавшихся в заложниках. Израиль победит!", — написал Максим Галкин в Инстаграме, закрыв доступ к комментариям к последнему посту, поскольку предыдущие сообщение юмориста так и кишат отвратительными насмешками жителей рф. То же происходит и на странице Аллы Борисовны:

"Что Максимка, куда на этот раз побежишь? В Израиле мобилизация, а ты как гражданин этой страны подходишь под это дело"

"Куда щас побежишь на заработки? Надеюсь не в Россию"

"Как дела в Израиле? Всё тихо, мирно"

"Галкин, ждём фото в бронике и автоматом !!! Вы настоящий гражданин Израиля!!"

"А где посты "нет войне"? Или в этот раз без них, раз за них не заплатили по пол евро, как в прошлый раз?"

Ранее мы писали, что жена Виктора Павлика Екатерина сообщила о своей сестре, живущей в Израиле. Блогерша взволновала своим рассказом.