Тішиться успіхам доньки і намагається її виправдати: як виглядає мама зрадниці Регіни Тодоренко

Ведуча Регіна Тодоренко мовчить про війну в Україні

Відома теведуча і співачка Регіна Тодоренко, яка народилася та розпочинала кар’єру в Україні, продалася за рублі та отримала російське громадянство. Знаменитість мовчить про війну і ніяк не коментує регулярні обстріли рідної Одеси, де з початку війни залишалися жити її батьки.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає мати зрадниці України Ірина Тодоренко і що вона говорить про мовчазну позицію своєї доньки. Ми дізналися деякі деталі.

Як виглядає мати Регіни Тодоренко і що про неї відомо

Популярна співачка Регіна Тодоренко, яка народилася та виросла в Україні, з початку повномасштабної війни зайняла бік ворога та продовжує будувати кар’єру в Росії. Хоча, згідно з даними за 2022 та 2023 рік в Одесі, яка зазнає регулярних атак, проживали її батьки — Петро та Ірина Тодоренко.

Батьки Регіни Тодоренко

Батько телеведучої працював економістом, а також був музикантом-самоуком, часто виступав на весіллях. А мама працювала програмістом, хоч також має музичну освіту. Батьки зрадниці разом близько 40 років і крім Регіни у них ще є син, старший за співачку на 6 років.

Регіна Тодоренко разом із мамою та братом

В одному з інтерв’ю Регіна розповідала, що саме батьки з дитинства прищепили їй любов до творчості, тому зі шкільних років вона була активісткою, брала участь у театрі, а також займалася вокалом та танцями.

Свої перші кроки в кар’єрі Регіна Тодоренко розпочинала в Україні, ставши відомою завдяки проєкту "Фабрика зірок". Вона була учасницею гурту "Real O", далі займалася сольною кар’єрою та вела передачу "Орел і решка".

Мама та тато зрадниці Регіни Тодоренко

Але свою долю співачка поїхала будувати до Російської Федерації, де вийшла заміж за артиста Влада Топалова та народила йому двох синів. Коли почалася повномасштабна війна, батьки були в Одесі. Спочатку Регіна розповідала про "мир у всьому мирі", потім почала виправдовуватися, що не хоче зовсім говорити на політичні теми.

Як виглядає мати Регіни Тодоренко

Мама зрадниці Ірина Тодоренко підтримує мовчазну позицію доньки. Влітку 2022 року на своїй сторінці в Instagram жінка опублікувала фотографію Регіни та привітала її з днем народження.

"Днем народження, наша улюблена ластівка, наша унікальна донька! Будь нам здорова, удачлива, щаслива і кохана! Нехай оточують тебе гідні люди, нових цікавих ідей та творчих проєктів! Наша Одеська родина любить, чекає і завжди пишається тобою! ", — написала Ірина.

Батьки Тодоренка підтримують мовчазну позицію доньки

Також мама часто пише Регіні компліменти в соціальних мережах і радіє її досягненням у Росії. Ведуча живе у Москві та працює на телеканалах. Також Регіна створила тревел-шоу, що нагадує формат "Орел і Решка".

Невідомо, де зараз батьки зрадниці, але вони часто приїжджали до неї до Москви, щоб побавити онуків. Останню публікацію у соціальних мережах Ірина Тодоренко зробила 2 січня 2025 року. У жінки був день народження, яке вона відзначала у колі рідних. Ірина Тодоренко написала, що, на жаль, на святкуванні вони були не в повному складі, напевно, натякаючи на відсутність Регіни.

Батьки Тодоренка, скоріше за все, продовжують жити в Одесі

Колишній колега Регіни Тодоренко Коля Серьга висловив думку, що батьки співачки підтримують її зрадницьку позицію, адже якби це було не так, то, можливо, Регіни змінила б риторику.

" Я думаю, якби вони не підтримували, то ми б дізналися про це. І якби не було цієї підтримки батьками, то тоді б вони були в антиподі – у протистоянні з Регіною. Мені здається, вона змінила б риторику. Хоча я можу помилятися ", – зазначив артист у шоу "Слава+".

Ірина Тодоренко намагається виправдати доньку

Шоумен Сергій Середа нещодавно у розмові з Анатолієм Анатолічем також згадував про Регіну Тодоренко та про те, що її мама намагається якось виправдати свою дочку. Гуморист зазначив, що Ірина Тодоренко, продовжуючи жити в Одесі, написала йому повідомлення, в якому намагалася захистити зрадницю від критики.

Регіна Тодоренко разом із мамою Іриною

"Вона ж з Посьолка (мікрорайон в Одесі, — ред.). Щось її мама писала мені, заступалася за неї. Я взагалі думаю, що таких персонажів треба забувати ", — наголосив Сергій Середа.

"Телеграф" писав раніше, що зрадниця Ані Лорак одружилася з африканським шаманом. Що відомо про її другого чоловіка.