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Очень эффектная женщина: как выглядит мама Нади Дорофеевой, с которой они похожи как две капли воды

Автор
Галина Струс
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Надя Дорофеева очень похожа на свою маму Ольгу
Надя Дорофеева очень похожа на свою маму Ольгу. Фото Телеграф, Getty Images

Певица не раз показывала фото с мамой в социальных сетях

Певица Надя Дорофеева, которая до популярности не была такой стильной, как сейчас, часто делится с фолловерами яркими публикациями в своем Instagram. В микроблоге артистка не раз показывала фото со своей мамой, с которой они, как оказалось, похожи как две капли воды.

"Телеграф" расскажет, что известно о маме Нади Дорофеевой и как она выглядит.

Надя Дорофеева и ее мама очень похожи

В своих соцсетях певица Надя Дорофеева не раз делилась кадрами с мамой. Ее зовут Ольга и она родом из Крыма. Сама певица родилась и выросла в Симферополе и именно там начинала свой творческий путь.

Надя Дорофеева мама

Когда Надя Дорофеева начала строить карьеру уже в Киеве, принимая участия в разных конкурсах и фестивалях, а затем попав в продюсерский центр Потапа, ее родственники приезжали к ней в Киев. Даже после оккупации Крыма Россией, мама часто могла приезжать к дочери-певице на концерты и в гости.

Надя Дорофеева мама

Однако сейчас ситуация изменилась и Дорофеева реже видится с семьей во время полномасштабной войны. Сама она в оккупированный Крым не ездит с 2014 года. При этом певица не раскрывает информацию о том, живет ли сейчас ее мама в Симферополе или же выехала с оккупированной территории.

Надя Дорофеева мама

Известно, что Ольга Дорофеева работала преподавателем в университете в Крыму. Она развелась с отцом Нади, однако спустя время второй раз вышла замуж. Это стильная и уверенная в себе эффектная женщина, которая всю жизнь поддерживает свою дочь-певицу. При этом можно заметить и внешнее сходство Нади с ее мамой Ольгой.

Надя Дорофеева мама

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