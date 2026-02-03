Была рыжеволосой девочкой и покоряла Москву: как до популярности выглядела Надя Дорофеева

Певица с детства занималась музыкой и танцами

Надя Дорофеева — одна из самых ярких и успешных звезд в современном украинском шоу-бизнесе. Певица прошла путь от работы в группе "Время и Стекло" до сольной карьеры и одной из самых популярных певиц современности. Однако такой эффектной и роскошной Надя была не всегда.

"Телеграф" рассказывает, как в начале карьеры в юные годы выглядела Дорофеева и что известно о ее творческом пути.

Надя Дорофеева. Фото: https://www.instagram.com/nadyadorofeeva/

Надя Дорофеева в юности — какой она была?

Надя Дорофеева родилась 21 апреля 1990 года в Симферополе, сейчас ей 35 лет. С самого детства она занималась творчеством — пела и танцевала, а ее юность прошла не со сверстниками во дворах, а на всевозможных конкурсах и фестивалях.

Надя Дорофеева тогда и сейчас. Фото: https://www.instagram.com/nadyadorofeeva/

До большой популярности будущая звезда была лауреатом таких престижных конкурсов, как "Южный экспресс" и "Звездный дождь". А в 2004 году Надя победила на фестивале "Черноморские игры", что открыло ей двери на большую сцену.

Надя Дорофеева тогда и сейчас. Фото: https://www.instagram.com/nadyadorofeeva/

Надя Дорофеева тогда и сейчас. Фото: https://www.instagram.com/nadyadorofeeva/

В 15 лет Дорофеева отправилась покорять Москву. Она участвовала в конкурсе "Золотой голос России", где ее заметил российский продюсер Дмитрий Аширов. Именно он предложил юной певице стать солисткой девичьей группы "М. Ч. С.". Однако уже в 2007 году, вскоре после выхода студийной пластинки группы, Дорофеева покинула коллектив и вернулась в Киев. Уже в Украине ее пригласили в проект "Американский шанс" продюсера Игоря Кондратюка.

Надя Дорофеева до популярности. Фото: https://www.instagram.com/nadyadorofeeva/

Настоящий прорыв в карьере Дорофеевой случился в 2010 году, когда она прошла кастинг в группу "Время и Стекло", которую продюсировал Потап. Однако дуэт Нади и Позитива (Алексея Завгороднего) "выстрелил" не сразу. Только в 2015 году у коллектива появилась песня "Имя 505", которая по-настоящему зашла слушателям и сделала "Время и Стекло" мегапопулярными.

Надя Дорофеева в юности. Фото: https://www.instagram.com/nadyadorofeeva/

К тому времени изменился и имидж Дорофеевой. Из милой девочки с рыжими волосами Надя превратилась в икону стиля и секс-символа украинского шоу-бизнеса. Теперь она одна из самых успешных и эффектных певиц в Украине, а ее стиль наследуют многие девушки-фанатки.

Надя Дорофеева с рыжими волосами. Фото: https://www.instagram.com/nadyadorofeeva/

