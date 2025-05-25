Грузинський співак під овації "обмочив" російський триколор (відео)

Чоловік принизив країну-агресорку на очах у натовпу на концерті

Грузинський співак Ерекле Гецадзе імітував сечовипускання на російський прапор під час фестивалю Tbilisi Open Air, який проходив напередодні у Тбілісі, де сьогодні сидять проросійські політики.

Під час свого виступу артист на очах у публіки спочатку тримав триколор у руках, а потім помістив у сумку, що лежала на сцені, і зімітував сечовипускання, стоячи спиною до глядачів. Люди, при цьому, підтримували Гецадзе схвальними вигуками та оваціями.

Зазначимо, що на екрані за сценою транслювали відео із зображенням грузинського прапора. Залишилося незрозумілим, чи це була спонтанна імпровізація, чи заздалегідь підготовлена акція.

"Росіяни страшенно обурені і знову не розуміють, звідки ж береться вся ця русофобія. Вони лише вбивають жінок і дітей, звідки ж стільки ненависті…", — іронічно зазначив у своєму Телеграм-каналі український журналіст та блогер Денис Казанський.

Цікаво, але грузинський співак Ерекле розміщує свої треки на російських платформах. На одній із них як обкладинку використано зображення російського диктатора Путіна з образливим написом грузинською мовою, пишуть росЗМІ.

У Держдумі РФ вже відреагувала на інцидент. Грузинського артиста вони назвали "збоченцем" і захотіли йому покарання.

"На таку непотрібну поведінку Гецадзе, звичайно, має відреагувати грузинська влада і дати оцінку цьому збоченцю. Це їхня зона відповідальності, і в Грузії це не прийнято. Також і нам потрібно перевірити, чи не їздить він нашими клубами зі своїми виступами", — передає absatz.media.

Грузинський співак Ерекле Гецадзе

Нагадаємо, що вперше в історії Грузії президента обирав не народ, а виборча колегія. Депутати з одіозної партії "Грузинська мрія" з квітня 2025 року ускладнили перебування українців у їхній країні.