Мужчина унизил страну-агрессоршу на глазах у толпы на концерте

Грузинский певец Эрекле Гецадзе имитировал мочеиспускание на российский флаг во время фестиваля Tbilisi Open Air, проходивший накануне в Тбилиси, где сегодня восседают пророссийские политики.

Во время своего выступления артист на глазах у публики сначала держал триколор в руках, а после поместил в сумку, лежащую на сцене, и сымитировал мочеиспускание, стоя спиной к зрителям. Люди, при этом, поддерживали Гецадзе одобрительными выкриками и овациями.

Отметим, что в этот момент на экране за сценой транслировали видео с изображением грузинского флага. Осталось неясным, была ли это спонтанная импровизация или заранее подготовленная акция.

"Россияне страшно возмущены и опять не понимают, откуда же берется вся эта русофобия. Они всего лишь убивают женщин и детей, откуда же столько ненависти…", — иронично отметил в своем Телеграм-канале украинский журналист и блогер Денис Казанский.

Интересно, но грузинский певец Эрекле размещает свои треки на российских платформах. На одной из них в качестве обложки использовано изображение российского диктатора Путина с оскорбительной надписью на грузинском языке, пишут росСМИ.

В Госдуме РФ уже отреагировали на инцидент. Грузинского артиста они назвали "извращенцем" и захотели для него наказания.

"На такое непотребное поведение Гецадзе, конечно, должны отреагировать грузинские власти и дать оценку этому извращенцу. Это их зона ответственности, и в Грузии это не принято. Также и нам нужно проверить, не ездит ли он по нашим клубам со своими выступлениями", — передает absatz.media.

Грузинский певец Эрекле Гецадзе

Напомним, что впервые в истории Грузии президента выбирал не народ, а избирательная коллегия. Депутаты из одиозной партии "Грузинская мечта" с апреля 2025 года усложнили пребывание украинцев в их стране.