В Черноморск из Турции прибыл паром с украинцами

Новости Украины:На Родину из Турции вернулись 38 украинцев.

В Черноморск прибыло грузопассажирское судно "Вильнюс", на борту которого на Родину вернулись 38 украинцев.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Прибыли в порт ориентировочно в 18.00. После того, как пришвартовались, нас на борту судна опросили врачи, измерили температуру. Всем рекомендовали в течение 14 дней быть на карантине. Также мы оставили свои контактные данные", - рассказал один из пассажиров парома.

Разрешение сойти с парома на берег пассажиры получили в 20.30.

Судно вчера ориентировочно в 17.00 по местному времени (16.00 по Киевскому времени) отправилось из порта Карасу, что на побережье Черного моря, в северо-западной части, в провинции Сакарья, в украинский порт Черноморск.

Следующий рейс парома из Карасу в Черноморск запланирован на 28 марта.

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