Из аэропорта Талина в Киев вылетели 54 украинца

54 гражданина Украины вылетели в воскресенье в Украину спецрейсом SkyUpAirlines Осло-Таллинн-Киев, сообщила посол Украины в Эстонии Марьяна Беца.
"54 гражданина Украины улетели сегодня в Украину спецрейсом SkyUpAirlines Осло-Таллинн-Киев. Сегодня вечером SkyUpAirlines осуществит еще один прямой чартер Таллинн-Киев с 189 гражданами Украины. Делаем все, чтобы наши граждане оказались дома как можно быстрее в это сложное время", - написала она на своей странице в Твиттер.
Напоминаем, по состоянию на 21 марта 160 украинских граждан уже вылетели из Шри-Ланки, еще 20 вылетят сегодня.
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