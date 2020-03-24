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В Турции растет число жертв Covid-19: число зараженных превысило полторы тысячи

В Турции растет число жертв Covid-19: число зараженных превысило полторы тысячи
06:11 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Турции от коронавируса погибло еще семь человек, зарегистрировано 239 новых инфицированных.

За последние сутки турецкие медики обнаружили 293 новых случая инфицирования коронавирусом, семь человек умерли.

Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"За последние 24 часа было проведено 3672 тестирования. Зарегистрировано 293 новых случая. Несмотря на наши усилия, еще 7 человек сдались болезни. Предупреждение молодым: мы не вышли из эпидемии, замедлите темп своей жизни", - сообщил министр.

Таким образом количество смертей в Турции возросло до 37, зараженных - до 1529.

В стране продолжают вводить ограничения. В частности, согласно последнему циркуляру МВД Турции, все торговые точки, независимо от величины, будут работать не более чем с 9.00 до 21.00, а общественный транспорт будет перевозить половину количества пассажиров от указанной в разрешительных документов на транспортное средство.

Турция закупила в Китае и начала использовать препарат, позволяющий сократить срок лечения коронавируса с 11 до 4 дней.

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Турция, Коронавирус, Covid-19.
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