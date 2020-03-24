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Коронавирус в Британии: правительство ввело жесткие ограничения

Коронавирус в Британии: правительство ввело жесткие ограничения
03:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Британцам запретили покидать дома из-за коронавируса.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о серьезных ограничениях, которые вводятся в стране в связи с эпидемией коронавируса.

"Жизненно необходимо замедлить распространение вируса. Потому что таким образом мы уменьшим число людей, нуждающихся в больничном уходе в каждый конкретный момент, дадим системе здравоохранения возможность справиться и спасти больше жизней", - сказал Джонсон, которого цитирует Би-би-си.

Начиная с вечера понедельника выходить из дома будет разрешено только для покупок - за продуктами и товарами первой необходимости, физических упражнений (не чаще раза в день и в одиночестве или вместе с членами семьи), по медицинской необходимости или для поездок на работу, которая признана жизненно необходимой.

Магазины, за исключением тех, где продаются продукты и товары первой необходимости, будут закрыты.

Запрещаются также любые общественные собрания в количестве больше двух человек, если это не члены одной семьи, сообщает Би-би-си.

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Как заявил Джонсон, отныне будут закрыты спортивные и детские площадки, а также религиозные учреждения. Отменяются и все церемонии, включая свадьбы, крещения, но исключая похороны.

Полиции даны указания штрафовать тех, кто не будет соблюдать эти правила, а также требовать от людей разойтись.

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Великобритания, Борис Джонсон, Карантин, Коронавирус.
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