Венгрия вводит новые ограничения из-за коронавируса: что будет с украинцами

Венгрия на две недели ограничивает передвижение граждан и вводит "трехчасовое временное окно" для пожилых людей из-за стремительного распространения коронавируса. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на венгерское издание HVG.
Ограничительные меры по сдерживанию пандемии, которые объявил премьер-министр Виктор Орбан, начнут действовать с субботы. Орбан ожидает, что пик пандемии наступит в июне или июле.
Что предусматривает комендантский час в Венгрии
Жителям страны разрешается оставлять дома лишь для того, чтобы поехать на работу, или для крайне необходимых дел.
Продовольственные магазины и аптеки будут открыты для людей старше 65 лет только в период 9:00 – 12:00 ежедневно. Остальным гражданам будет запрещено совершать покупки в это время.
Все пабы и кинотеатры по всей стране будут закрыты. В то же время рестораны, кафе и магазины будут работать до 15:00.
По словам Орбана, меры пропорциональны и необходимые, а также соответствуют иностранным образцам. Он отметил, что гражданам будет разрешено совершать прогулки на свежем воздухе и заниматься спортом, но с соблюдением дистанции в полтора метра.
Брак и захоронения в узком семейном кругу разрешены. Покупки в сельскохозяйственных магазинах и на рынках, использование СТО и услуг парикмахерских и маникюрных салонов не запрещены.
По состоянию на утро пятницы в Венгрии 300 идентифицированных случаев коронавируса, 10 человек умерли.
Что будет с украинцами, которые остались в Венгрии
Украина закрыла границы для иностранцев и прекратила авиасообщение на время карантина. В то же время наше государство продолжает эвакуировать своих граждан из разных уголков планеты.
Венгрия пообещала не штрафовать украинских граждан за просроченные документы и визы на пребывание в стране во время карантина.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также договорился о защите и поддержке граждан Украины на территории Венгрии в период транспортных ограничений.
26 марта в Венгрии, вблизи Будапешта, загорелся автобус, в котором ехали более 40 украинских заробитчан. К счастью, никто из них не пострадал, а вот автобус сгорел дотла.
Как сообщалось, число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 27 марта превысило 533 тыс., из них более 383 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.
В Украине по состоянию на утро пятницы, 27 марта, зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом, также зафиксированы четыре случая выздоровления, из них один ребенок.