Венгрия вводит новые ограничения из-за коронавируса: что будет с украинцами

Новости мира:Венгерское правительство ввело комендантский час на территории страны - ограничение будет действовать до 11 апреля.

Венгрия на две недели ограничивает передвижение граждан и вводит "трехчасовое временное окно" для пожилых людей из-за стремительного распространения коронавируса. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на венгерское издание HVG.

Ограничительные меры по сдерживанию пандемии, которые объявил премьер-министр Виктор Орбан, начнут действовать с субботы. Орбан ожидает, что пик пандемии наступит в июне или июле.

Что предусматривает комендантский час в Венгрии

Жителям страны разрешается оставлять дома лишь для того, чтобы поехать на работу, или для крайне необходимых дел.

Продовольственные магазины и аптеки будут открыты для людей старше 65 лет только в период 9:00 – 12:00 ежедневно. Остальным гражданам будет запрещено совершать покупки в это время.

Все пабы и кинотеатры по всей стране будут закрыты. В то же время рестораны, кафе и магазины будут работать до 15:00.

По словам Орбана, меры пропорциональны и необходимые, а также соответствуют иностранным образцам. Он отметил, что гражданам будет разрешено совершать прогулки на свежем воздухе и заниматься спортом, но с соблюдением дистанции в полтора метра.

Брак и захоронения в узком семейном кругу разрешены. Покупки в сельскохозяйственных магазинах и на рынках, использование СТО и услуг парикмахерских и маникюрных салонов не запрещены.

По состоянию на утро пятницы в Венгрии 300 идентифицированных случаев коронавируса, 10 человек умерли.

Что будет с украинцами, которые остались в Венгрии

Украина закрыла границы для иностранцев и прекратила авиасообщение на время карантина. В то же время наше государство продолжает эвакуировать своих граждан из разных уголков планеты.

Венгрия пообещала не штрафовать украинских граждан за просроченные документы и визы на пребывание в стране во время карантина.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также договорился о защите и поддержке граждан Украины на территории Венгрии в период транспортных ограничений.

26 марта в Венгрии, вблизи Будапешта, загорелся автобус, в котором ехали более 40 украинских заробитчан. К счастью, никто из них не пострадал, а вот автобус сгорел дотла.

Как сообщалось, число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 27 марта превысило 533 тыс., из них более 383 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

В Украине по состоянию на утро пятницы, 27 марта, зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом, также зафиксированы четыре случая выздоровления, из них один ребенок.