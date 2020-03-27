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Кредитные каникулы: в НБУ сообщили детали

Кредитные каникулы: в НБУ сообщили детали
13:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: НБУ via Flickr

Новости Бизнеса:НБУ разрешил реструктуризировать рабочие кредиты до конца сентября-2020 в рамках "кредитных каникул".

Национальный банк Украины (НБУ) разослал украинским банкам письмо с рекомендациями по работе с заемщиками во время карантина, в котором, в частности, разрешил реструктуризировать рабочие кредиты до конца сентября текущего года в рамках "кредитных каникул", говорится в сообщении на сайте регулятора в пятницу.

Согласно сообщению, центробанк также временно ввел особые правила применения требований положения №351 "Об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям".

Регулятор пояснил, что реструктуризации подлежат кредиты исключительно тем заемщикам, которые понесли финансовые трудности из-за ограничительных мероприятий, связанных с пандемией, и не способны вовремя обслуживать кредиты. Он также добавил, что банк должен получить от бизнеса подтверждение фактов временного снижения доходов или прекращения работы.

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"Условия и срок реструктуризации определяются банком с учетом экономических потребностей заемщика. Реструктуризация должна, с одной стороны, смягчить влияние кризиса на финансовое состояние заемщиков, а с другой - не создавать рисков потери банками капитала", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, по мнению НБУ, для реструктуризации кредитов банк может освободить клиентов от возврата основной суммы кредита по графику на срок больший, чем период действия карантина, и соответственно увеличить срок выплаты кредита. Кроме того, в случае сложных обстоятельств банк также может предложить клиентам капитализацию процентных платежей.

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"Учитывая ожидаемые среднесрочные экономические последствия ограничительных мер, предлагаем при реструктуризации исходить из предположения, что восстановление платежеспособности клиентов, попавших в затруднительное финансовое положение, состоится не ранее третьего квартала 2020 года", – отметил центробанк.

По мнению регулятора, реструктуризации кредитов среднему и крупному бизнесу должны рассматриваться индивидуально и с учетом последней финансовой отчетности, текущего финансового состояния, уязвимости секторов и предприятий к текущему экономическому кризису, а также с учетом перспектив их восстановления.

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Нацбанк отметил, что инициировать реструктуризацию кредитов могут как банки, так и их клиенты, добавив, что физическое присутствие последних в отделении банка для проведения реструктуризации не является необходимым.

"Кредитные каникулы – это не прощение долгов. Это отсрочка их уплаты во времени. Ваш кредит – это ваша ответственность договориться о льготном режиме", – подчеркнул регулятор.

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Бизнес, Кредиты, Экономика Украины, Национальный банк Украины.
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