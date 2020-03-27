В Испании за сутки от COVID-19 скончались почти 770 человек

Новости мира:Количество людей, умерших от коронавирусной инфекции в Испании, приближается к 5 тысячам человек.

В Испании за сутки зарегистрированы рекордные 769 летальных исходов вследствие осложнений, последовавших за заражением остроинфекционным коронавирусом COVID-19, сообщает в пятницу министерство здравоохранения страны.

Всего с начала распространения вируса в Испании скончались 4 тыс. 858 человек, 64 тыс. 59 заражены, из них 4 тыс. 165 находятся в палатах интенсивной терапии, 9 тыс. 357 вылечились.

В министерстве отметили, что в рамках противодействия распространению вируса заключены контракты с 200 иностранными медиками.

Ожидается, что в течение пятницы совет министров Испании соберется на чрезвычайную встречу, на которой будет приниматься решение о продлении чрезвычайного положения в стране до 11 апреля.

Как сообщалось, число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 27 марта превысило 533 тыс., из них более 383 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

В Украине по состоянию на утро пятницы, 27 марта, зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом, также зафиксированы четыре случая выздоровления, из них один ребенок.