Борьба с коронавирусом: ЕС выделил 140 миллионов

Новости мира:ЕС выделил 140 млн евро на проекты по борьбе против коронавируса, в том числе на разработку вакцины.

Европейский союз мобилизовал 140 млн евро на 17 проектов, связанных с борьбой против коронавируса, в том числе на разработку вакцины, сообщили лидеры стран ЕС в заявлении Европейского совета, которое принято на видеоконференции вечером в четверг.

"Мы сделаем все возможное, чтобы поддерживать исследования, координировать усилия и стремиться к синергии в европейском научно-исследовательском сообществе, чтобы максимально использовать научно-исследовательский потенциал ЕС", - отмечается в нем.

Страны ЕС будут работать вместе с ключевыми партнерами в рамках "семерки" и "двадцатки".

"Настоятельно необходимо обмениваться научной информацией и сотрудничать как внутри ЕС, так и во всем мире в решении проблемы разработки вакцины в кратчайшие сроки и сделать ее доступной для всех, кто в ней нуждается, без каких-либо географических барьеров", - заявили лидеры ЕС.

Они обещали увеличивать поддержку европейских исследовательских групп и компаний, ведущих работу в этой области и способствовать ее ускорению. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) привлекается к финансированию клинической и социальной помощи в ответ на пандемию COVID-19.

Напомним: