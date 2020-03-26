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Испания продлила чрезвычайное положение

Испания продлила чрезвычайное положение
11:50 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Парламент Испании продлил чрезвычайное положение в стране до 12 апреля из-за распространения коронавируса.

Парламент Испании поддержал предложение правительства продлить чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса до 12 апреля. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Решение было принято 321 голосами при широкой поддержке правых и левых партий.

Премьер-министр Педро Санчес во время выступления перед депутатами настаивал на том, что страна принимает ряд жестких ограничительных мер в условиях эпидемии, которая не утихает, и требует "времени, единства и лояльности".

"Продолжать чрезвычайное положение непросто. Я убежден, что единственный эффективный вариант против вируса - социальная изоляция", - сказал Санчес.

Количество случаев коронавируса в Испании выросло в десятки раз с момента введения чрезвычайного положения 14 марта, а число погибших увеличилось с 30 до 3434.

Испания сейчас занимает второе место по числу умерших от коронавируса в мире после Италии.

Ряд испанских муниципалитетов ввели дополнительные ограничения, чтобы избежать растущих попыток обойти требования пребывания дома для предотвращения распространения коронавируса.

Напомним: 

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 26 марта превысило 470 тыс., из них более 300 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

Испания удерживает лидерство среди европейских стран по количеству зараженных коронавирусом политиков. Анализ тестов, проведенный в течение последних недель, подтвердил положительный результат у супруги премьер-министра Бегоньи Гомес, вице-премьер-министра, двух министров, двух региональных чиновников высшего ранга от Мадрида и Каталонии, лидера третьей по величине партии в Конгрессе, нескольких депутатов и сенаторов.

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Испания, Чрезвычайное положение, Коронавирус, Педро Санчес.
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