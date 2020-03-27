"Это не вирус, который проходит через две недели": в Гарварде дали прогноз по длительности пандемии

Пандемия коронавируса в мире, вероятно, будет продолжаться в течение 12-18 месяцев.
Об этом 26 марта заявил директор Гарвардского глобального института здравоохранения Ашиша Джа, сообщает CNN Health.
"Это не вирус, который проходит через две недели, четыре недели или шесть недель. Мы будем жить с этим, в той или иной форме, в течение 12-18 месяцев, если нам повезет", - сказал Джа.
По его словам, полностью преодолеть коронавирус можно будет только тогда, когда появится вакцина.
"После того, как у нас будет эффективная и широко разработаная вакцина, мы можем закончить пандемию. К этому времени нам и в дальнейшем придется противостоять вирусу и бороться с ним", - подчеркнул Джа.
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