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Пандемия COVID-19: лидеры ЕС готовят "план Маршалла" для спасения экономики

Пандемия COVID-19: лидеры ЕС готовят "план Маршалла" для спасения экономики
14:44 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: flickr.com statephotos

Новости мира:Лидеры Европейского союза из-за пандемии коронавируса готовят пакет мер стимулирования экономики, подобный "плану Маршалла".

Лидеры ЕС в четверг обсудят так называемый "план Маршалла", пакет стимулов для борьбы с последствиями коронавируса для экономики блока, заявил в среду президент Европейского совета Шарль Мишель. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В четверг главы стран-членов ЕС проведут видеоконференцию по ситуации с коронавирусом. Ожидается, что они призовут Европейскую комиссию сформировать новый план восстановления экономики блока.

В эфире бельгийского телеканала LN24 Мишель рассказал, что ранее на этой неделе он обсудил с послами стран ЕС "то, как мы собираемся ввести стратегию стимулирования, которую я называю "план Маршалла".

"Когда я говорю "план Маршалла", я говорю с большими амбициями", - отметил председатель Евросовета. По его словам, влияние экономического шока на бизнес означает, что "мы должны быть очень активными".

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Мишель объяснил, что это должен быть внутриевропейский план, который должен мобилизовать капитал ЕС в рамках европейского бюджета, а также мобилизовать национальные фонды и частный сектор. "Мы должны будем использовать все инструменты", - добавил он.

В проекте заявления, подготовленном для обсуждения лидерами, сказано, что Евросоюзу необходимы "стратегия выхода, комплексный план восстановления и беспрецедентные инвестиции" для борьбы с кризисом.

Лидеры стран-членов блока ранее призвали ЕС разработать план по смягчению экономических последствий пандемии. В частности, премьер Португалии предостерегал от негативного эффекта, "подобного цунами".

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ЕС, Мировая экономика, План Маршалла, Шарль Мишель.
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