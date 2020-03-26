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Сенат выделил $2 триллиона на поддержку экономики США

Сенат выделил $2 триллиона на поддержку экономики США
08:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:Сенат США принял законопроект о выделении $ 2,2 триллиона для стимулирования экономики из-за пандемии коронавируса.

После длительных переговоров между республиканцами и демократами, верхняя палата Конгресса США приняла исторический законопроект с финансированием в $2 триллиона для смягчения последствий от коронавируса для экономики страны.

Законопроект теперь поступит в Палату представителей и должен быть принят уже в четверг. "Я подпишу его немедленно", - сказал в свою очередь президент Дональд Трамп на брифинге в среду.

Ряд рядовых сенаторов-республиканцев в последний момент высказали возражения по поводу новых пособий для безработных, опасаясь, что работникам станет выгоднее быть уволенными и не работать, что задержало принятие документа на несколько часов.

Законопроект сохранит экономику на плаву в течение трех месяцев, заявил министр финансов Стивен Мнучин в среду во время пресс-конференции в Белом доме.

Законопроект по своему масштабу почти в 2 раза превосходит пакет помощи в размере примерно в $800 млрд, принятый в 2009 г. для преодоления финансового кризиса.

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Законопроект предусматривает увеличение пособий по безработице на $600 в неделю и распространение выплат на дополнительные группы бывших работников, запуск программы поддержки малого бизнеса на $350 млрд, выделение $500 млрд для финансирования различных отраслей экономики, поддержки городов и штатов.

Согласно законопроекту, выплаты в размере $1200 получат граждане, зарабатывающие менее $75 тыс. в год, для получающих от $75 тыс. до $99 тыс. сумма будет пропорционально снижаться, а для имеющих от $99 тыс. - выплат не будет. Семья с низким доходом, таким образом, сможет получить $2400 на двух взрослых и по $500 на ребенка.

По настоянию демократов, которые хотели сместить фокус законопроекта с поддержки крупного бизнеса, будет создана жесткая система контроля за распределением средств помощи крупному бизнесу.

В среду Трамп выразил надежду, что в ряде частей страны ограничения на работу бизнеса, которые потенциально постоянно увеличивают масштаб необходимой экономике помощи, вскоре будут сняты.

Напомним: 

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Сенат США, Дональд Трамп, Коронавирус, Экономика США.
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