COVID-19 в Польше: Медики зарегистрировали более тысячи случаев заражения

Новости мира:В связи с распространением коронавирус в Польше уже более тысячи человек заразились на COVID-19.

В Польше за последние сутки зарегистрировано 34 новых случая заражения коронавирусом.

Таким образом, общее количество инфицированных в стране возросло до 1 085 человек.

Об этом сообщает "Польское радио".

По последним данным, от коронавируса в Польше умерли 15 человек. В больнице в Кошалине скончался 67-летний мужчина, инфицированный коронавирусом SARS-CoV-2, что вызывает болезнь COVID-19, у которого были сопутствующие заболевания.

Правительство Польши до 11 апреля ввело дополнительные ограничения в связи с пандемией коронавируса. В частности нельзя выходить из дома, за исключением неотложных нужд, таких как работа, поход в аптеку, к врачу или в магазин.

Не запрещены индивидуальные выгулы собак, прогулки для здоровья. Любые публичные собрания, то есть собрание более двух человек, запрещены. Ограничение на собрание более двух человек не распространяются на семьи.

Напомним: