COVID-19 в Польше: Медики зарегистрировали более тысячи случаев заражения

В Польше за последние сутки зарегистрировано 34 новых случая заражения коронавирусом.
Таким образом, общее количество инфицированных в стране возросло до 1 085 человек.
Об этом сообщает "Польское радио".
По последним данным, от коронавируса в Польше умерли 15 человек. В больнице в Кошалине скончался 67-летний мужчина, инфицированный коронавирусом SARS-CoV-2, что вызывает болезнь COVID-19, у которого были сопутствующие заболевания.
Правительство Польши до 11 апреля ввело дополнительные ограничения в связи с пандемией коронавируса. В частности нельзя выходить из дома, за исключением неотложных нужд, таких как работа, поход в аптеку, к врачу или в магазин.
Не запрещены индивидуальные выгулы собак, прогулки для здоровья. Любые публичные собрания, то есть собрание более двух человек, запрещены. Ограничение на собрание более двух человек не распространяются на семьи.
Напомним:
Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 26 марта превысило 470 тыс., из них более 300 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.
По последним данным, в Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом и 5 смертей от инфекции. Также в Минздрав поступило 183 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.
Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.
Кроме того, с 27 марта будет полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.
Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.
Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.