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В Черновцах выписали еще двоих переболевших коронавирусом

В Черновцах выписали еще двоих переболевших коронавирусом
16:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Черновицкой области утром выписали еще двоих болевших Covid-19, вечером в четверг выписали еще одного ребенка.

Из инфекционного отделения Черновицкой городской больницы №1 в пятницу утром выписали двух пациентов, которые выздоровели от коронавирусной инфекции Covid-19, еще одного ребенка выписали из больницы в четверг вечером.

Как сообщается на странице Черновицкой областной государственной администрации в Facebook, состояние больных Covid-19 жителей Черновицкой области, которые продолжают находиться в областной клинической больнице, за сутки не ухудшилось.

"По состоянию на 13:00 27 марта в Черновицкой городской больницы №1 находится тяжелый пациент с подозрением на Covid-19. Он на кислородной дотации. Результаты его анализов ожидают сегодня вечером, 27 марта", - говорится в сообщении

Как сообщалось, В Украине по состоянию на утро пятницы, 27 марта, было зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего случаев заражения зафиксировано в Черновицкой области - 47, в том числе 1 летальный.

26 марта сообщалось, что в области зарегистрировано пять новых случаев заболевания, в том числе заболели двое детей, в то же время трое ранее заболевших в четверг были признаны выздоровевшими, в том числе один ребенок.

Напомним: 

Как сообщалось, число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 27 марта превысило 533 тыс., из них более 383 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

В Киеве по состоянию на утро пятницы зарегистрированы еще 8 новых случаев заражения коронавирусом.

Министерство здравоохранения впервые обнародовало возрастную разбивку больных с коронавирусной болезнью с COVID-19.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция.
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