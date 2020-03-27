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Карантин vs Банки: все подробности ограничений

Карантин vs Банки: все подробности ограничений
19:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Instagram

Новости Бизнеса:Украинские банки скорректировали часы работы в связи с карантином.

Украинские банки усиливают меры безопасности на период карантина, в частности, временно закрывают часть отделений, сокращают время работы, вводят санитарные часы, просят клиентов пользоваться масками и ждать своей очереди на улице.

Об этом сообщается на сайтах банков.

ПУМБ, в частности, временно закрыл почти 22% отделений (45 из 208 зарегистрированных). Ранее банк приостановил оформление кредитов наличными и кредитных карточек, ввел два дополнительных перерыва на санчас (с 11:00 по 11:15, с 16:00 по 16:15) и перерыв с 13:00 до 14:00. Банк рекомендует клиентам соблюдать дистанцию в 1 м, ожидать своей очереди на улице.

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Ощадбанк временно приостановил работу более 14% отделений (согласно статистике банка, сейчас работает менее 2 тыс. точек из 2,3 тыс. зарегистрированных). Остальные отделения работают по сокращенному графику, в некоторых установлено разное время приема пожилых лиц и других клиентов, введены санчасы. Ранее Ощадбанк приостановил работу 20% киевских отделений на время карантина.

Банк "Пивденный" с 30 марта не будет пропускать в отделения без маски или с симптомами простуды. Ранее банк временно приостановил работу 22 из 98 отделений и сократил рабочий день (с 10:00 до 16:30) с тремя санитарными часами (11:00-11:15, 13:00-14:00, 15:45-16:00). Дополнительно банк отменил работу в выходные дни, обеспечил работников масками и резиновыми перчатками, ограничил максимальное количество клиентов в отделениях пятью.

УкрСиббанк временно приостановил работу 45% отделений. Ранее банк сократил график работы с 10:00 до 16:00, ввел санчас, ограничил допустимое количество клиентов в отделении пятью, не разрешает находиться в отделении без маски.

Укрэксимбанк принимает клиентов в центральном отделении в Киеве только по предварительной записи. Ранее банк сократил часы работы в 13 отделениях и ввел обязательное использование масок для клиентов. Финучреждение также установило приоритетное обслуживание для лиц преклонного возраста с 9:00 до 10:00. Банк предупредил о дополнительных санчасах и ограничении количества людей в помещении.

ОТП Банк отказывает в обслуживании клиентам без защитных масок или с симптомами заболевания. Банк призывает сохранять дистанцию более 1 м ждать свою очередь на свежем воздухе. Ранее финучреждение перевело свои отделения на сокращенный график работы с 9:00 до 17:00 и ввело санчас.

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Креди Агриколь банк с 24 марта приостановил прием коммунальных платежей от физлиц в кассах отделений. Ранее, в понедельник, сообщил, что в связи с карантином уменьшил количество работающих сотрудников сервиса Mastercard Concierge, из-за чего обработка заявок и звонков может происходить медленнее. Ранее банк временно закрыл 17 отделений из 150. Остальные работают только в будние дни с 9:00 до 17:00 с перерывом на санчас с 13:00 по 14:00.

Сбербанк временно закрыл восемь отделений (из 106 зарегистрированных). Ранее сообщил, что принимает клиентов только в будние дни до 16:00

Банк "Восток" приостановил работу четырех отделений в Одессе, трех в Киеве и двух в Харькове из 40 по Украине. Остальные отделения, за исключением трех в Одессе, будут работать только в будние дни с 10:00 до 17:00. В банке рекомендуют пользоваться масками при посещении отделений.

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Банк "Кредит Днепр" не будет пускать в отделения клиентов без масок или с признаками заболевания. В банке призывают соблюдать дистанцию в 1,5 м и ждать своей очереди на улице. Ранее банк временно приостановил работу информационно-консультационных центров (ИКЦ), скорректировал график работы отделений (большинство с 10:00 до 17:00, кассы - с 10:00 до 16:00), ввел технологические перерывы для проветривания, дезинфекции и влажной уборки отделений. Банк временно сократил количество работающих отделений до 15 с 36.

Мегабанк с 21 марта временно приостановил работу 40 подразделений в Харькове, а с 23 марта - еще 23 отделениях по всей Украине из 158 (здесь и далее, по данным НБУ, - на начало года). Ранее банк сократил график работы для харьковских подразделений на 1 час. Теперь они будут работать в будние дни с 10:00 до 17:00 в связи с изменениями в работе местного общественного транспорта из-за карантина.

Правэкс Банк перевел семь отделений банка в режим работы по средам. Ранее банк анонсировал введение обслуживания по записи, отметив, что сейчас большая часть отделений работает только в будние по сокращенному графику с 10:00 до 16:00. Банк ограничил максимальное количество клиентов в отделении до трех, подчеркнул на необходимости соблюдения дистанции. Кроме того, для усиления безопасности финучреждение запретило вход в отделения клиентам без масок. Правэкс Банк также пообещал не вводить ограничения на покупку валюты через кассу и на выдачу средств.

Идея Банк временно остановил работу 10 отделений. Для остальных 72 банк сократил график работы (будние с 10:00 до 17:00). Клиентов с видимыми признаками зжаболевания обслуживать не будет. Ранее банк ввел дополнительные санчасы, а также установил ограничения - до 5 чел. в отделении, рекомендует соблюдать дистанцию в 3 м.

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Индустриалбанк ввел ограничения на пребывания клиентов в отделениях: до 5 чел., сохраняя дистанцию 1,5 м. Ранее банк сократил режим работы отделений в будние дня с 9:00 до 17:00.

Глобус Банк приостановил работу шести отделений в Киеве и Киевской области. Банк принимает клиентов только в будние дни с 10:00 до 16:00.

Как сообщалось ранее, Райффайзен банк Аваль с 24 марта приостанавливает работу 71 отделения из 496, наполовину сокращает количество персонала в оставшихся. Ранее финучреждение ввело обслуживание в отделениях по записи. Кроме того, банк убрал комиссию со всех платежей, которые осуществляются с помощью IBAN для способствования переходу населения на cashless.

ПриватБанк ввел санитарный час с 12:30 по 13:30 в своих отделениях, рекомендует клиентам ждать своей очереди на улице.

Альфа Банк сократил часы работы, ввел санперерывы и установил для посетителей условия, которые включают обработку рук, соблюдение дистанции и ожидание очереди на улице. Кроме того, клиентов без масок или с симптомами заболевания в банк могут не пропустить. Ранее банк приостановил работу 45 из 247 отделений.

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Укргазбанк допускает к обслуживанию только клиентов в масках. Уточняет, что на входе в отделения каждый обязательно пройдет температурный скрининг и дезинфекцию рук. Кроме того, банк установил, что максимум в отделении может находиться одновременно до пяти клиентов.

Кредобанк сократил часы с 10:00 до 16:30, ввел два перерыва на дезинфекцию и ограничения на количество человек в отделении.

Отделения ТАСкомбанка будут работать только в будние дни с 10:00 до 16:00. В них могут находиться до пяти клиентов.

Банк "Инвестиций и сбережений" сократил режим работы отделений: в будние дни - с 10:00 до 17:00, ввел перерыв на санчас. Работают все отделения банка.

Банки призывают пользоваться онлайн-банкингом и избегать посещения отделений и операций с наличными.

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Украина, Банк, УкрСиббанк, Правэкс Банк, Сбербанк, Ощадбанк, Карантин, Альфа-банк, ПУМБ, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Восток, ОТП Банк, Коронавирус, Индустриалбанк, Кредобанк, Мегабанк, Пивденный, Covid-19, Креди Агриколь, "Кредит Днепр, Идея Банк, Глобус Банк, ТАСкомбанка, Банк "Инвестиций и сбережений".
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