В МИД рассказали, сколько украинцев ждут эвакуации из-за границы

Новости Украины:В Украину из-за границы уже вернулись почти 95 тысяч наших граждан, еще 15 тысяч подали заявки на возвращение в дипучреждения.

По последним данным, почти 14 тысяч украинских граждан за рубежом изъявили желание вернуться на Родину.

Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"По состоянию на это время 13 тысяч 900 украинцев", - сказал Погорельцев, отвечая на вопрос о количестве украинцев, которые остаются за рубежом и изъявивших желание вернуться в Украину.

Как сообщалось, в МИД заявили, что будут делать все возможное для возвращения почти тысячи украинских граждан, которые застряли на Бали в Индонезии, на курорте Гоа в Индии, в Перу и на острове Палау в Тихом океане.

С полуночи 28 марта Украина закрывает все пассажирское авиасообщение. Украинцы из-за рубежа смогут попасть в Украину через отдельные пункты пропуска на границе пешком или на автомобиле.