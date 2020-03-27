В Броварах - уже трое зараженных COVID-19

Новости Украины:Власти Броваров обнаружили еще один случай Covid-19, заболевших уже три.

Еще один случай острой респираторной болезни Сovid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, зарегистрирован в г.Бровары Киевской области, сообщил мэр города Игорь Сапожко.

"Есть еще один подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией. Положительный результат показал ПЦР-тест, сделанный в лаборатории. По состоянию на 27 марта 11.00 имеем 3 официально подтвержденных случая инфицирования Covid-19", - написал Сапожко на своей странице в Facebook в пятницу.

По словам городского головы, все заболевшие находятся на стационарном лечении в инфекционном отделении Броварской многопрофильной клинической больницы.

Как известно, в Украине по состоянию на утро пятницы, 27 марта, было зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 32 случая обнаружены в Киевской области. Бровары – город областного значения Киевской области, непосредственно граничит с Киевом.