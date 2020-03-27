В администрации Путина подтвердили случай заражения коронавирусом

Среди сотрудников Администрации президента России и в Управлении делами президента есть как минимум два человека, у которых может быть коронавирус.

Случаи заболевания коронавирусом выявлены среди сотрудников администрации президента РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Действительно, в администрации выявлены случаи коронавируса, это соответствует действительности", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что может подтвердить один случай заболевания.

Он отметил, что "принимаются все необходимые санитарно-эпидемиологические меры с тем, чтобы не дать вирусу распространиться".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у нескольких сотрудников администрации президента и управления делами президента выявлено заболевание коронавирусом.

Как сообщалось, число официально зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в России выросло за минувшие сутки на 196, общее число диагнозов в стране достигло 1036.

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 27 марта превысило 533 тыс., из них более 383 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.