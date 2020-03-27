На что заменить антисептик для рук?

Новости шоу бизнеса:За последние несколько недель продажи антисептиков для рук в США и Европе выросли на 73%, цены на них тоже поднялись, а во многих аптеках их уже не найти.

В наших магазинах они тоже могут в скором времени пропасть, но расстраиваться и паниковать не стоит, потому что антисептик можно сделать самостоятельно, к тому же, это не первое средство защиты от инфекции.

Намного важнее тщательно мыть руки с мылом по крайней мере в течение 20 секунд. Кстати, именно столько времени требуется, чтобы спеть всем известную песню «С днем рождения тебя», так что пойте, чтобы проверить, выдерживаете ли вы это количество времени.

Но вода и мыло не всегда доступны, а антисептическое средство можно всегда носить с собой в сумочке, и в некоторых ситуациях оно просто необходимо.

Чтобы приготовить свой антисептик, нужно помнить о двух важных условиях:

Антисептическое средство будет действовать только в том случае, если оно состоит из 60−90% спирта.

Антисептик плохо действует, если руки сильно загрязнены или покрыты жиром, поэтому предварительно их нужно обезжиривать и очищать грязь.

Что вам понадобится?

2/3 стакана этилового спирта или изопропанола (который часто используется для обработки мест инъекций).

1/3 стакана геля алоэ вера. Гель обычно продается в аптеках или супермаркетах и используется как средство для увлажнения или смягчения кожи после солнечных ожогов. В нашем случае его добавляют для того, чтобы кожа рук не пересыхала от спирта.

Эфирное масло лаванды или любое другое на ваш выбор. Его добавляют в антисептик, чтобы придать средству приятный аромат, но делать это не обязательно.

Маленькая или средняя миска, ложка и чистый контейнер с дозатором. Маленькие контейнеры продаются в наборах для путешественников, которые можно найти во многих магазинах, но если такого не найдется, то используйте небольшую стеклянную банку.

Что делать?

Смешайте в миске спирт и гель алоэ вера до однородной массы. Добавьте 8−10 капель эфирного масла и тоже помешайте.

Перелейте дезинфицирующее средство для рук в контейнер, закройте плотно и подпишите бутылку. Хранить готовый антисептик можно в течение нескольких недель.