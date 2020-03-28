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Названо самое эффективное мыло для защиты от коронавируса

Названо самое эффективное мыло для защиты от коронавируса
07:23 Сегодня Телеграф www.medikforum.ru Фото: pixabay.com

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По словам специалистов, самыми лучшими помощниками в борьбе с любыми вирусными инфекциями, включая коронавирус, являются детское и 72% хозяйственное мыло.

Как объясняют эксперты, именно эти сорта мыла содержат компоненты, которые прекрасно устраняют вирусы и бактерии.

Очень важным является и тот фактор, что они подойдут даже аллергикам и людям, обладающим чувствительной кожей.

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Мыло – дезинфицирующее средство и незаменимое оружие в борьбе с коронавирусом, поскольку тот имеет липидную оболочку.

Врачи напоминают, что намыливать руки нужно тщательно, уделяя внимание участкам под ногтями и между пальцами. Процесс намыливания должен длиться не менее 30 секунд. Кроме того, медики рекомендуют после мытья рук наносить на кожу любой крем, в составе которого есть витамин F.

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Все по теме:

Здоровье, Вирус, Мытье рук, Как защитится от коронавируса, Коронав рус, Как заразиться вирусом.
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