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ВОЗ: Вспышки коронавируса продлятся, пока не изобретут вакцину

ВОЗ: Вспышки коронавируса продлятся, пока не изобретут вакцину
08:35 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В ВОЗ заявили, что коронавирусная инфекция COVID-19 не исчезнет, пока не изобретут вакцину.

Коронавирус не исчезнет, пока не будет изобретена и введена в широкое пользование вакцина. Такое мнение высказал специальный представитель генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро, передает NBC-news.

"Мы не слишком уверены, что это будет происходить волнообразно, как это происходит с гриппом. Мы думаем, что это будет вирус, который преследует человечество на протяжении достаточно долгого времени, пока мы все не сможем получить вакцину, которая будет защищать нас", - сказал он.

Также Набарро подчеркнул, что странам следует разработать защитный механизм для мгновенного реагирования на новые случаи эпидемии и быстрой организации изоляции больных.

"Каждой стране необходимо иметь такой потенциал", - сказал представитель ВОЗ.

Как сообщалось, по состоянию на 12 апреля в мире насчитывалось 1 млн 780 тысяч 713 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались  108 837 человек.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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