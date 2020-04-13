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В Турции продолжают практику введения комендантского часа

В Турции продолжают практику введения комендантского часа
22:45 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Реджеп Тайип Эрдоган объявил еще один комендантский час в Турции на выходные.

Турция продолжит практику введения комендантского часа в выходные дни, чтобы остановить распространение коронавируса.

Об этом в понедельник объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Hurriyet Daily News.

Следующий комендантский час будет действовать 18-19 апреля, сказал Эрдоган.

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Турция ввела комендантский час для 31 провинции прошлых выходных. Он касался всех крупных городов страны, включая Стамбул, где проживают 16 млн человек.

Поскольку запрет был объявлен сразу перед выходными, это привело к панике в супермаркетах и большим скоплениям людей. Из-за этого в отставку решил подать глава МВД Турции, но Эрдоган отклонил его заявление.

На этот раз о комендантском часе объявлено заранее.

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Все по теме:

Турция, Вирус, Карантин, Пандемия, Реджеп Тайип Эрдоган, Коронавирус, Covid-19.
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