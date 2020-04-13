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Турция разрешила предоставление медпомощи Украине

Турция разрешила предоставление медпомощи Украине
01:00 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Посол Андрей Сибига сообщил, что Турция будет предоставлять Украине помощь в контексте COVID-19.

Турция разрешила предоставление медицинской помощи Украине в контексте COVID-19 и определила процедуру и требования для получения разрешений для экспорта продукции.

Об этом в комментарии Укринформу рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Определена процедура предоставления помощи Украине в контексте COVID-19. Если продукция есть в достаточном количестве в Турции, в частности для её собственных нужд, и она имеет возможность экспортировать, достигнута договоренность, что мы можем её закупать. В этом ключе конструктивно работаем с турецкой стороной", - сказал Сибига.

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По его словам, после телефонного разговора президентов Украины и Турции 1 апреля Анкара разрешила экспорт необходимой Украине продукции при условии соблюдения процедуры. Она заключается в том, чтобы субъекты предпринимательской деятельности - турецкие производители в зависимости от типа продукции обращаются за разрешением в определенный орган, после получения которого могут осуществлять экспорт.

"Есть принципиальное решение о возможности экспорта продукции, которая Украине необходима в контексте COVID-19. По линии Минздрава мы передали списки медицинской продукции, в которой нуждается Украина, наши области, медицинские учреждения, в контексте COVID-19. Работа ведется по двум направлениям: гуманитарной помощи и закупки. Уже начат процесс получения разрешений по отдельным видам продукции", - сообщил дипломат.

Кроме того, был обнародован запрос турецкого бизнеса с перечнем необходимой Украине продукции, на который уже получено более ста отзывов и предложений.

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"После обнародования в соцсетях обращения к турецкой стороне только в первый день было получено свыше 100 обращений. Поступило много разных предложений: от 3D принтеров для изготовления масок до других предметов и материалов, в которых есть насущная необходимость. Очень приятно, что турецкая сторона настолько откликается", - поделился Сибига.

Отдельные предложения сотрудничества уже на стадии практической разработки, одна из них - поставка в Украину линий изготовления масок.

Также дипломат сообщил, что Университет Башкент в Анкаре предоставил для украинских медиков 3,5 тысячи хирургических масок и 100 хирургических халатов, которые уже переданы в Украину и будут в ближайшее время распределены тем, кому они необходимы.

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Украина, Турция, Посол, Андрей Сибига.
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