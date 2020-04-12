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Пересечение границы для фур: Украина и Турция пришли к совместному соглашению

Пересечение границы для фур: Украина и Турция пришли к совместному соглашению
11:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:В связи с потребностью в переправке грузовиков и доставке важных грузов, Украина договорилась с Турцией о пересечении границы для перевозчиков.

Украина и Турция согласовали алгоритм действий для перевозчиков при пересечении границы с Турцией. Сейчас на границе остается несколько десятков грузовиков, они будут пропущены после 14-дневного карантина, который будет применяться и в дальнейшем.

Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"В принципиальном плане после разговора президентов вопрос по перевозчикам разблокирован. Очереди, которые были на границе до разговора президентов и некоторое время после, на сегодняшний день практически отсутствуют. Есть еще несколько десятков машин, относительно которых должно еще быть выдержано правило 14-дневного карантина. И они будут также пропущены", - сказал Сибига. 

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Он подчеркнул, что по данному вопросу налажен конструктивный диалог, который уже принес практические результаты.

"Вчера получена нотификацию об официальном порядке, который будет применяться к перевозчикам, чтобы в дальнейшем не возникало таких недоразумений и все происходило согласно совместно согласованной процедуре. Ожидаем разговор профильных заместителей министров, которые также будут обсуждать детали, чтобы не возникало проблемных вопросов. Также ведется совместная работа над практическими деталями на уровне соответствующих структур обеих стран", - сказал дипломат. 

По его словам, перевозчикам следует помнить, что при пересечении границы будет применяться 14-дневный карантин. 

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"Главное, что следует учитывать при пересечении границы с Турцией, болгарско-турецкой или грузино-турецкой - будет действовать общее правило прохождения 14-дневного карантина. Очень важно, чтобы наши перевозчики знали и для них это не было неожиданностью", - сказал Сибига.

Он добавил, что есть общее понимание обеих сторон по обеспечению беспрепятственного движения грузов, в том числе в контексте минимизации негативных последствий пандемии, развития двусторонней торговли и поддержания ее динамики. 

Как сообщалось, телефонный разговор президентов Украины и Турции состоялся 1 апреля. В его ходе был достигнут ряд практических договоренностей по координации усилий и сотрудничества между Украиной и Турцией по борьбе с пандемией и ее последствиями.

Напомним:

По состоянию на утро 12 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 780 тысяч 713 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались  108 837 человек.

В Украине зафиксировано уже 2777 случая заболевания COVID-19, из них 83 – летальных.

89 украинцев выздоровели после COVID-19.

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Украина, Турция, Граница, Карантин, Фуры.
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