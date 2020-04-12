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Вакцина против COVID-19: В Китае ищут волонтеров для второго этапа испытаний

Вакцина против COVID-19: В Китае ищут волонтеров для второго этапа испытаний
09:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости мира:В связи с большим спросом на вакцину от коронавируса в Китае ищут добровольцев для тестирования.

Китайская биофармацевтическая компания CanSino Biologics ищет 500 добровольцев для осуществления второго этапа клинических тестов вакцины против коронавируса.

Об этом пишет SCMP. 

"Китайская биофармацевтическая компания CanSino Biologics ищет 500 добровольцев для второго этапа клинического испытания вакцины, что является крупнейшей надеждой страны для предотвращения новой волны эпидемии коронавируса", - говорится в сообщении.

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Компания объявила в четверг, что она совместно с Институтом биотехнологии при китайской Академии военно-медицинских наук начинают второй этап испытаний после того, как данные первого этапа показали, что средство можно применять безопасно.

Процесс разработки вакцины обычно длится в течение нескольких лет. 

Еще ряд клинических испытаний от других компаний, которые готовы производить вакцину в Китае, как ожидается, начнутся в этом месяце. Американская биотехнологическая компания "Модерна" начала первые в мире клинические испытания вакцины против коронавируса в прошлом месяце.

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Как сообщалось, по состоянию на утро 11 апреля в мире, по данным Worldometers, зафиксировано 1 703 546 подтвержденных случаев коронавируса. Умерли 102 888 человек, выздоровели - 377 847.

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Китай, Вакцина, Covid-19.
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