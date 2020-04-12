COVID-19: На Житомирщине обнаружили 20 новых случаев инфицирования

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Житомирской области зафиксировали еще 20 новых случаев заражения.

11 апреля на Житомирщине подтвердили 20 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в области зафиксировали 94 заражений.

Об этом сообщает Житомирская ОГА.

"Новые вспышки заболевания подтверждены в Бердичеве и Коростене, в которых диагноз COVID-19 зарегистрировали у 16 человек, в Житомире в 2 человек, и по одному в Овруче и Пулинах", - сказано в сообщении.

Вирус обнаружили у 12 женщин и 8 мужчин. Также заболел 2-летний ребенок.

Самой старшей больной 81 год. COVID-19 также подтвердили у 31-летней женщины и 32-летнего мужчины.

"Отметим, что коронавирус в области подтвержден в Житомире, Малине, Бердичеве, Коростене, Коростышеве, Овруче, Пулинах, Новоград-Волынском, а также в Радомышльском, Коростышевском, Черняховском, Житомирском районах", – говорится в сообщении.