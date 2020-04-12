COVID-19 на Донетчине - выздоровели уже пятеро человек

Новости Украины:В связи со слаженной работой медиков на Донетчине выздоровели уже пятеро пациентов с коронавирусом.

В Донецкой области за минувшие сутки от коронавируса выздоровели 5 человек – в Мариуполе 4 пациента и 1 – в Белозерске.

Об этом на своей странице в Facebook вечером 11 апреля сообщил председатель Донецкой военно-гражданской обладминистрации Павел Кириленко.

"Хорошая новость: на Донетчине за сутки имеем 5 новых случаев выздоровления! Четыре в Мариуполе и один в Белозерске", - написал глава области.

Он отметил, что в целом на сегодня из 11 случаев заражения коронавирусом в регионе имеем 1 летальный (в Дружковке) и 6 выздоровлений (4 в Мариуполе и по одному в Бахмуте и Белозерскую).

"Спасибо нашим врачам за профессионализм и хорошие новости. Все будет хорошо!" - написал Кириленко.

По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 11 апреля в Украине 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Количество тех, кто выздоровел (79 пациентов), превысила количество летальных случаев (73 пациента). За сутки было зафиксировано 308 случаев.