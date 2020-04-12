Скачать
Воскресенье, 12.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 11 апреля: Команда для преодоления последствий COVID-19 в Украине и страхование медиков
Итоги дня 11 апреля: Команда для преодоления последствий COVID-19 в Украине и страхование медиков
Катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" вернутся с ремонта
Катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" вернутся с ремонта
"Иной мир": Хирн оценил перспективы Усика в хэвивейте
"Иной мир": Хирн оценил перспективы Усика в хэвивейте
Иоанн Лествичник: народные поверья и приметы на 12 апреля
Иоанн Лествичник: народные поверья и приметы на 12 апреля

COVID-19 на Донетчине - выздоровели уже пятеро человек

COVID-19 на Донетчине - выздоровели уже пятеро человек
07:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:В связи со слаженной работой медиков на Донетчине выздоровели уже пятеро пациентов с коронавирусом.

В Донецкой области за минувшие сутки от коронавируса выздоровели 5 человек – в Мариуполе 4 пациента и 1 – в Белозерске.

Об этом на своей странице в Facebook вечером 11 апреля сообщил председатель Донецкой военно-гражданской обладминистрации Павел Кириленко.

"Хорошая новость: на Донетчине за сутки имеем 5 новых случаев выздоровления! Четыре в Мариуполе и один в Белозерске", - написал глава области.

Итоги дня 11 апреля: Команда для преодоления последствий COVID-19 в Украине и страхование медиков

Он отметил, что в целом на сегодня из 11 случаев заражения коронавирусом в регионе имеем 1 летальный (в Дружковке) и 6 выздоровлений (4 в Мариуполе и по одному в Бахмуте и Белозерскую).

"Спасибо нашим врачам за профессионализм и хорошие новости. Все будет хорошо!" - написал Кириленко.

По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 11 апреля в Украине 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Количество тех, кто выздоровел (79 пациентов), превысила количество летальных случаев (73 пациента). За сутки было зафиксировано 308 случаев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донецк, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самый большой каменистый мир: ученые обнаружили странную экзопланету
02 С наступающим Вербным воскресеньем 2020! Стихи и открытки
03 Фанатам Toyota стоит ожидать новый компактный кроссовер: характеристика
04 "Да уж, выросла Женька": Анна Кошмал опубликовала откровенное фото
05 COVID-19 в Украине: Шмыгаль представил команду для преодоления последствий коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Только по спецпропускам: В Москве усилили меры из-за коронавируса
Только по пропуску: В Москве усилили меры из-за COVID-19
В Броварах произошел пожар из-за поджога травы (Фото)
В Броварах произошел пожар из-за поджога травы (Фото)
COVID-19 на Донетчине - выздоровели уже пятеро человек
COVID-19 на Донетчине - выздоровели уже пятеро человек
Вербное воскресенье 12 апреля: история и традиции праздника
Вербное воскресенье 12 апреля: история и традиции праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь