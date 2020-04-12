Итоги дня 11 апреля: Команда для преодоления последствий COVID-19 в Украине и страхование медиков

1 Коронавирус в Украине и мире: что известно на 11 апреля По состоянию на утро 11 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 691 тыс. 719 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 102 тыс. 525 человек. В Украине зафиксировано уже 2511 случая заболевания COVID-19, из них 73 – летальных. 79 украинцев выздоровели после COVID-19. Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

2 Шмыгаль представил команду для преодоления последствий коронавируса в Украине Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил команду, основной задачей которой будет — преодоление последствий распространения COVID-19 в Украине, пишет в Telegram глава правительства.

3 В Чернобыльской зоне уже неделю тушат пожар: Что с радиационным фоном (Видео, Фото) В зоне отчуждения и безусловного отселения все еще продолжают тушить лесные пожары.

4 Танковая "карусель" и снайперская стрельба: Морская пехота провела соревнования (Фото) В борьбе за меткий танковый экипаж ВМС Украины на военном полигоне приняли участие по одному танковому взводу из 35-й и 36-й отдельных бригад морской пехоты. Во время мероприятия танкисты отработали снайперскую стрельбу и танковую "карусель".

5 Соцподдержка: Порошенко предлагает заложить в бюджет страхование медиков Предусмотреть специальные выплаты из бюджета малообеспеченным гражданам для покупки продуктов питания, и страхование медработников в случае заражения коронавирусом предлагает лидер партии "Европейская солидарность", пятый Президент Петр Порошенко.

6 Епифаний - о Вербном воскресенье: Священники ПЦУ будут рядом в молитве Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний отметил, что из-за карантина нет возможности совместно освящать вербу, но священнослужители будут в молитве рядом.

7 Легенда Ливерпуля заразился коронавирусом У известного в прошлом футболиста и тренера "Ливерпуля" Кенни Далглиша диагностировали коронавирус.

8 Rogers Cup в Монреале отменен из-за коронавируса Теннисный турнир серии WTA Premier 5 в Монреале (Канада), носящий название Rogers Cup, перенесен.

9 Чемпионка Уимблдона и US Open завершила карьеру Ваня Кинг из-за коронавируса не сумела доиграть запланированные на весну турниры и решила завершить профессиональную карьеру.

10 Президент итальянского футбольного клуба заразился коронавирусом Владелец одного из лидеров Серии В Мауро Ловиза объявил о своем заболевании.

11 Венецианского кинофестиваля в этом году не будет Организаторы объявили, что кинофестиваль не будет переведен в онлайн формат.

12 По понятной всем причине: фестиваль Burning Man отменен Организаторы планируют перенести Black Rock City, которое ежегодно строится в пустыне Блэк-Рок в штате Невада, в онлайн формат.

13 Звезда фильма "Человеческая многоножка" умер в возрасте 78 лет Умер немецкий актёр Дитер Лазер, известный по роли профессора Отто Блеттхена в фильме "Лесной царь" и по роли доктора Хейтера в фильме "Человеческая многоножка".

14 Текст песни The Beatles "Hey Jude" ушел с молотка за $910 тысяч (Фото, Видео) На аукционе Julien’s Auctions в Америке был продан написанный от руки текст легендарной песни Hey Jude, автором которой является сам Пол Маккартни.