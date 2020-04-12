Итоги дня 11 апреля: Команда для преодоления последствий COVID-19 в Украине и страхование медиков

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 11 апреля
По состоянию на утро 11 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 691 тыс. 719 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 102 тыс. 525 человек.
В Украине зафиксировано уже 2511 случая заболевания COVID-19, из них 73 – летальных.
79 украинцев выздоровели после COVID-19.
Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
Шмыгаль представил команду для преодоления последствий коронавируса в Украине
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил команду, основной задачей которой будет — преодоление последствий распространения COVID-19 в Украине, пишет в Telegram глава правительства.
В Чернобыльской зоне уже неделю тушат пожар: Что с радиационным фоном (Видео, Фото)
В зоне отчуждения и безусловного отселения все еще продолжают тушить лесные пожары.
Танковая "карусель" и снайперская стрельба: Морская пехота провела соревнования (Фото)
В борьбе за меткий танковый экипаж ВМС Украины на военном полигоне приняли участие по одному танковому взводу из 35-й и 36-й отдельных бригад морской пехоты. Во время мероприятия танкисты отработали снайперскую стрельбу и танковую "карусель".
Соцподдержка: Порошенко предлагает заложить в бюджет страхование медиков
Предусмотреть специальные выплаты из бюджета малообеспеченным гражданам для покупки продуктов питания, и страхование медработников в случае заражения коронавирусом предлагает лидер партии "Европейская солидарность", пятый Президент Петр Порошенко.
Епифаний - о Вербном воскресенье: Священники ПЦУ будут рядом в молитве
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний отметил, что из-за карантина нет возможности совместно освящать вербу, но священнослужители будут в молитве рядом.
Легенда Ливерпуля заразился коронавирусом
У известного в прошлом футболиста и тренера "Ливерпуля" Кенни Далглиша диагностировали коронавирус.
Rogers Cup в Монреале отменен из-за коронавируса
Теннисный турнир серии WTA Premier 5 в Монреале (Канада), носящий название Rogers Cup, перенесен.
Чемпионка Уимблдона и US Open завершила карьеру
Ваня Кинг из-за коронавируса не сумела доиграть запланированные на весну турниры и решила завершить профессиональную карьеру.
Президент итальянского футбольного клуба заразился коронавирусом
Владелец одного из лидеров Серии В Мауро Ловиза объявил о своем заболевании.
Венецианского кинофестиваля в этом году не будет
Организаторы объявили, что кинофестиваль не будет переведен в онлайн формат.
По понятной всем причине: фестиваль Burning Man отменен
Организаторы планируют перенести Black Rock City, которое ежегодно строится в пустыне Блэк-Рок в штате Невада, в онлайн формат.
Звезда фильма "Человеческая многоножка" умер в возрасте 78 лет
Умер немецкий актёр Дитер Лазер, известный по роли профессора Отто Блеттхена в фильме "Лесной царь" и по роли доктора Хейтера в фильме "Человеческая многоножка".
Текст песни The Beatles "Hey Jude" ушел с молотка за $910 тысяч (Фото, Видео)
На аукционе Julien’s Auctions в Америке был продан написанный от руки текст легендарной песни Hey Jude, автором которой является сам Пол Маккартни.
Появились новые обвинения по делу Харви Вайнштейна: скандальные детали
Следователи объявили новые обвинения Харви Вайнштейну, касающиеся нападения сексуального характера.