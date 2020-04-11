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Легенда Ливерпуля заразился коронавирусом

Легенда Ливерпуля заразился коронавирусом
13:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:В составе "Ливерпуля" Кенни Далглиш шесть раз выигрывал чемпионат Англии и трижды становился обладателем Кубка чемпионов.

У известного в прошлом футболиста и тренера "Ливерпуля" Кенни Далглиша диагностировали коронавирус, сообщает The Guardian.

Заражение коронавируса обнаружили у 69-летнего Кенни Далглиша случайно. Его отвезли в больницу для лечения, которое требовало введения антибиотиков. Одновременно у него взяли тест на COVID-19, который дал положительный результат. При этом у легендарного шотландца не выявили никаких симптомов заболевания коронавируса, которые есть у большинства пациентов.

Напомним, что в роли игрока Далглиш выступал за "Ливерпуль" с 1977 по 1990 год. В качестве главного тренера он работал с "Ливерпулем" с 1985 по 1991 год, а также с 2011 по 2012 год.

Ранее сообщалось, что  Международный кубок чемпионов не состоится в 2020 году.

 

 

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Футбол, Новости футбола, Коронавирус, Covid-19, Кенни Далглиш.
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