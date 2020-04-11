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По понятной всем причине: фестиваль Burning Man отменен

По понятной всем причине: фестиваль Burning Man отменен
14:47 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры:Организаторы планируют перенести Black Rock City, которое ежегодно строится в пустыне Блэк-Рок в штате Невада, в онлайн формат.

Представители масштабного арт-мероприятия в официальном заявлении объявили об отмене Burning Man – "Горящий человек", который в этом году должен был состояться с 30 августа по 7 сентября. Организаторы решились на такое решение для сохранения здоровья своих поклонников, персонала и судейского корпуса.

"После обсуждения и тщательного рассмотрения мы приняли сложное решение не строить Black Rock City 2020 года. Учитывая болезненную реальность COVID-19, мы считаем это решение правильным в период наиболее глобального вызова современности", – говорится в заявлении.

Однако организаторы Burning Man объявили, что вместо пустыни Блэк-Рок в штате Невада локацией для города Black Rock City выберут просторы интернета. Они предупреждают, что подобная попытка проведения мероприятия онлайн может обернуться для них как большой ошибкой, так и увлекательным успехом.

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Представители арт-фестиваля отметили, что вернут деньги за уже приобретенные билеты, однако в то же время призывают пожертвовать часть суммы ради проведения Burning Man в новом виртуальном формате.

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Фестиваль, Burning Man, Арт-фестиваль, Исскусство.
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