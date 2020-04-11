По понятной всем причине: фестиваль Burning Man отменен

Представители масштабного арт-мероприятия в официальном заявлении объявили об отмене Burning Man – "Горящий человек", который в этом году должен был состояться с 30 августа по 7 сентября. Организаторы решились на такое решение для сохранения здоровья своих поклонников, персонала и судейского корпуса.
"После обсуждения и тщательного рассмотрения мы приняли сложное решение не строить Black Rock City 2020 года. Учитывая болезненную реальность COVID-19, мы считаем это решение правильным в период наиболее глобального вызова современности", – говорится в заявлении.
Однако организаторы Burning Man объявили, что вместо пустыни Блэк-Рок в штате Невада локацией для города Black Rock City выберут просторы интернета. Они предупреждают, что подобная попытка проведения мероприятия онлайн может обернуться для них как большой ошибкой, так и увлекательным успехом.
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In the interest of the health and wellbeing of our community, we have decided not to build Black Rock City in the Nevada desert this year. Burning Man, however, is alive and well, and we look forward to seeing you in the Multiverse — from a virtual BRC and the Philosophical Center to new @fly_ranch and @burnerswithoutborders initiatives. Read more in the Burning Man Journal (link in bio). Please also check out the brand new multiverse.burningman.org to learn how you can get involved and help us weather this storm. | Graphic by @tannerboeger | #burningman #blackrockcity #brc #thankslarry #10principles
Представители арт-фестиваля отметили, что вернут деньги за уже приобретенные билеты, однако в то же время призывают пожертвовать часть суммы ради проведения Burning Man в новом виртуальном формате.